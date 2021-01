Claudia Pătrășcanu, despre relația pe care o are soțul de care divorțează cu Bianca Drăgușanu: "A fost un șoc"

Claudia Pătrășcanu, una dintre cele mai iubite vedete din showbiz-ul autohton, duce o viață de coșmar ca mamă, acuzele pe care le face la adresa bărbatului de care divorțează fiind de-a dreptul incredibile.

In articol:

După ce au fost publicate imagini cu viitorul fost soț al Claudiei Pătrășcanu, în compania senzualei Bianca Drăgușanu, într-un mall din Dubai, cântăreața a decis să spună lucrurilor pe nume.

Citeste si:Claudia Pătrășcanu dorește să înceapă o nouă relație? Declarațiile artistei: ”Nu mi-am pierdut încrederea în bărbaţi, pentru că nu sunt toţi la fel”

Și, într-un mesaj cât se poate de explicit, pe conturile de socializare, Claudia Pătrășcanu face dezvăluiri incredibile despre procesul de divorț, șicanele judiciare și influența pe care ar avea-o familia lui fostului soț asupra judecătorilor în timp ce bărbatul despre care vorbește se distrează de minune, în Dubai, cu dive din showbiz.

”Un an nou, noi responsabilități, noi oportunități și povestea continuă, doar personajele se mai schimbă... Așadar azi (pe 5 ianuarie 2021, n. red.) am fost invitată împreună cu tatăl copiilor mei să participăm la o ședință de consiliere care are drept scop consilierea noastră în ceea ce-i privește pe copiii noștri. Altă invitație, altă ignorare din partea tatălui copiilor... A urmat așteptarea până în jurul orei 13.45, resemnarea... și în final alte surprize.... Și nu mă refer la o surpriză plăcută din partea tatălui copiilor... în sensul că ar fi dat curs invitației DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ și PROTECȚIE a COPILULUI, ci mă refer la altă știre modernă unde ne(lipsitul) tată este ocupat cu “divele”... Imaginile grăiesc, cuvintele sunt de prisos... Înainte de plecarea “tatălui” copiilor mei în Dubai, am purtat o discuție telefonică unde îmi cerea insistent copiii să plece cu el în Dubai, amenințând că dacă nu-i dau, nici o problemă... se va descurca în instanța și pe acest plan.

Claudia Patrascanu e una dintre cele mai senzuale cantarete

Nu știam că avea în minte să plece în Dubai cu o femeie care urma în mintea lui să o prezinte copiilor noștri minori și pentru care ar fi fost un șoc, nici nu știam de ce atâta presiune pe acest lucru. I-am explicat că nu este nevoie de amenințări și că nu mi pot lasa copiii în vacanțe atâta timp cât ei sunt mici, abia se îmbracă singuri, nu știu numărul meu de telefon, nu știu să citească și să se poată descurca în cazul în care tatăl, sub influența substanțelor, poate să se închidă într-o camera așa cum făcea și în timpul căsniciei, în cazul în care tatăl nu se trezește la timp pentru a-i hrăni datorită nopților pierdute, sau se pot rătăci într-un mall în care tatăl e prea preocupat cu shoppingul pentru amante decât pentru grijă copiilor. I-am explicat că copiii vor alege acest lucru când vor crește și că este cazul să înceteze pentru că nu pot ca mama să-mi știu copiii minori plecați peste hotare, iar tatăl să-și închidă și telefonul și să nu pot lua contact cu nimeni. Consider că doar un om cerebral, conștient de viața a doi minori poate să gândească pentru siguranța lor.

Citeste si: China pregătește războiul cu SUA. Rachetele invizibile au băgat spaima în Pentagon - evz.ro

Citeste si: De ce nu se îmbolnăveşte toată familia de covid, dacă membrii ei locuiesc în aceeaşi casă? - bzi.ro

Claudia Patrascanu a aflat ca sotul ei e in Dubai cu Bianca Dragusanu

Copiii nu sunt încă pregătiți pentru a putea cunoaște altă persoană, cu atât mai mult în condițiile în care încă suntem căsătoriți. Educația copiilor noștri unde este? Căci peste tot vorbești că te interesează strict de acest lucru, de școlile înalte și interesul lor.... Nu-mi amintesc să te fi interesat nici la ce grădiniță merg și nici ce școli vor urmă pentru că din salariul tău de 2000 lei pe luna poți doar achita vacanțele femeilor de oraș, gențile de la Hermes, Gucci, Dior, Balmain, Chanel, hoteluri de lux, viața de Dubai ca în rai. Raiul tău înseamnă această viață și nu acești copii pentru care astăzi ai refuzat să te prezinți la Protecția Copilului pentru consilieră parentală? Țin să te anunț că nu ești liber și că ai multe responsabilități față de copiii tăi la care ai renunțat pe 14 August 2019 în detrimentul unei vieți dezordonate și mă plimbi pe holurile unei instanțe de 1 an și jumătate fără să-mi dai divorțul, motivând că ba ești în vacanță cu Crudu, ba ești în vacanță cu Bianca, ba că ești bolnav!”,a spus Claudia Pătrășcanu.

Citeste si:Claudia Pătrășcanu, mesaj cutremurător: "Mă vor în pământ! Rugați-vă pentru mine!"

Claudia Pătrășcanu: ”Trec printr-un calvar”

”Voind să mă scoți o mama iresponsabilă, bolnavă psihic, etc așa cum m-ai jignit și în presa publică, căci poate ai uitat că sunt mama copiilor tăi în față lui Dumnezeu și că El știe prin ce calvar trec. Sunt singură, cu doar doi avocați care mă sprijină și lupt pentru acești copii, pentru siguranța și drepturile lor. Unde sunt toate plângerile mele și strigătele mele către oamenii legii? Dacă n-aș fi o mama sănătoasă și puternică ce s-ar fi întâmplat cu acești copii? Acest mesaj este tot către oamenii legii în mod special: Faceți ceva! Sunt convinsă că aveți copii fiecare dintre dv și chiar minori... acest “tată” cu anturaje dubioase refuză testul antidrog, refuză testul psihologic, refuză tot ce ține de lege (...)? Ați văzut bine ce au încercat să facă în perioada sărbătorilor la Bolintin Vale?! Ce urmează să facă acum ? Să obțină copiii în vacanțe așa cum m-a amenințat de a îi traumatiza și mai tare cu tot felul de anturaje dubioase? Unde sunteți, oameni ai legii și nu sesizați ce strig? Copiii mei sunt în pericol și nu pot dezvălui lucruri care îi pot afecta emoțional, dar aveți plângeri și cereri cu disperare peste tot trimise, repet acest lucru. Cer cu disperare acel test antidrog căci îmi este teamă să-mi mai las copiii atunci când crizele lui se manifestă, atunci când copiii sunt luați de la domiciliu sub influența acelor substanțe, când sunt duși într-un portbagaj fără centuri, când sunt puși într-o mașină de teren în râul Argeș, singuri la volan și fac drifturi așa cum le numesc oamenii mari și nimeni nu se gândește la riscul lor?! Cum ai amenințat copilul înainte de plecarea ta în Dubai că dacă nu va stă la tine 3 zile deși el nu-și dorea că îi iei ATV-ul și îl dai altui copil, iar copilul abia a fost stăpânit de mine din plâns, închizându-se în baie și apoi sub pat de supărare. E trist oameni buni, dar ce trăiesc eu că mama nu doresc nimănui.

Claudia Patrascanu traieste un calvar, ca mama

Dacă tu nu ai milă de proprii tăi copii și nu te interesează sufletul lor eu am și sper că și cei care mă vor auzi să facă ceva pentru că efectiv comportamentul tău îi sperie și pe ei. Unde să mai strig? Sunt atâtea mame în situația mea și pe care nu le aude nimeni... poate mă auziți pe mine! Astăzi am plecat plângând de la Protecția Copilului gândindu-mă că copiii noștri aveau nevoie de această consiliere parentală, pentru viitorul lor și liniștea lor. Dacă tu îți bați joc de toată lumea din țara asta, să știi că de o MAMA nu și bate joc nimeni. Sunt convinsă că Dumnezeu nu mă lasă și că un om dintre cei către care strig mă va auzi!”, a notat, în disperare de cauză, Claudia Pătrășcanu, șocată de ceea ce se întâmplă în viața bărbatului de care divorțează.

Claudia Pătrășcanu, divorț dificil

”Primesc foarte multe mesaje în care sunt întrebată “cum de nu am ajuns la o înțelegere amiabilă cu tatăl copiilor mei?! Și de ce vreau instanță?! Oameni buni ... Eu nu mi-am dorit niciodată un război în care să fie implicați copiii noștri!!! Tatăl lor este cel care a decis că-și dorește că divorțul nostru să aibă loc prin instanță! De fiecare dată când ajunge de prin cluburi sau de prin vacanțele pe care și le petrece cu diverse “doamne” , îmi trimite mesaje de amenințare și intimidare, că instanța va decide în favoarea lui! Mă întreb și eu, cum probabil că vă întrebați și mulți dintre voi care citiți aceste rânduri acum, cum știe el deja ce va decide instanța???”,este unul dintre mesajele explicite postate de Claudia Pătrășcanu.