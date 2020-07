In articol:

În noiembrie 2019 au apărut pentru prima dată zvonuri legate de o posibilă poveste de dragoste între Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Însă, după ce imaginile cu ei doi i-au făcut pe fani să creadă că formează un cuplu, artistul a ținut să lămurească totul.

„Da, suntem împreună, dar pe piesă”, a spus Edward Sanda într-un Insta Story postat de Amna.

În vara anului 2020 însă, Edward a simțit nevoia să facă un anunț

„Da, suntem împreună! Atunci când au apărut speculațiile că noi eram împreună, nu eram. Colaboram strict muzical, ne vedeam la studio, am lansat o piesă împreună și după ce a bubuit toată chestia aia, am continuat să vorbim.

Oricum vorbeam foarte mult și foarte des și cumva ne-am apropiat inevitabil. Am simțit că avem foarte multe în comun, avem o conexiune foarte frumoasă împreună și suntem chiar la fel în tot. Tot ceea ce am căutat eu vreodată, văd acum în ea. E chiar ce căutam eu” a mărturisit Edward Sanda despre relația pe care o are cu iubita lui, Cleopatra Stratan, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Edward Sanda și Cleopatra Stratan formează unul dintre cele mai iubite cupluri în momentul de față. Se iubesc și arată asta zi de zi prin intermediul postărilor pe care le fac pe rețelele de socializare. Ei bine, așteptarea a luat sfârșit și cei doi artiști le-au făcut o surpriză de proporții fanilor.

Prima apariție împreună

Putem spune cu certitudine că cei doi se iubesc: din prima poză postată de Cleopatra Stratan și Edward Sanda după ce și-au oficializat relația, observăm cu ușurință cât de fericiți sunt.

Sărutând-o pe obraz, Edward a postat poza cu un mesaj special pentru persoana iubită: ”În sfârșit inimile noastre s-au întâlnit! ❤️❤️❤️”, a scris artistul.

Zeci de comentarii au început să apară imediat la postarea celor doi, fanii bucurându-se pentru tinerii îndrăgostiți.

”De cand asteptam acest moment! Sunteti minunați, frumosilor! Ma bucur pentru voi/ Frumosiii suflete pereche!! De când așteptam asta !”, sunt doar o parte dintre sutele de comentarii.