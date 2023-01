Clipe de coşmar pentru Şumudică. A fost internat de urgenţă în spital

In articol:

Marius Şumudică nu trece prin momente prea bune. Echipa sa, Al Raed, traversează o perioadă extrem de slabă. În plus, Şumi are probleme şi pe plan personal. Antrenorul de 51 de ani a fost internat în spital, în Arabia Saudită.

Şumudică, internat în spital în Arabia Saudită

Marius Şumudică a avut parte de momente cumplite. S-a îmbolnăvit grav şi a avut nevoie de spitalizare. Antrenorul lui Al Raed a dezvăluit că a avut probleme severe de respiraţie.

"Am fost internat două zile, nu am participat la antrenamente. Am făcut o bronho-pneumonie și nu mi-am revenit nici acum. Vorbesc foarte greu, dar am intrat să vorbesc din respect pentru voi. Am fost rău, rău, am luat un medicament care să îmi deschidă bronhiile să pot respira, greu. Un virus, de la rece la cald, probabil. Aici e foarte frig, am înțeles că în România sunt 17-18 grade. Aici plouă de rupe pământul, sunt 5-6 grade", a spus Marius Şumudică, la Digi Sport.

Şumudică abia aşteaptă duelul cu Ronaldo

Şumudică speră să nu fie dat afară până la duelul echipei sale cu Al Nassr, noua formaţie a lui Cristiano Ronaldo. Al Raed ocupă abia locul 11 în acest moment, cu doar 12 puncte, acumulate în 11 etape.

"Să sperăm că voi avea șansa să îl întâlnesc. Traversăm o perioadă grea la club. Momentan, sunt niște probleme cu niște jucători accidentați, dar, ce să spun, e o onoare când ai adversar un astfel de jucător. Crește nivelul campionatului, crește nivelul oricărui antrenor care activează aici.

Am doi ani de contract, nu se pune problema să plec. Nu a fost nicio discuție. Ieri, doar ghinionul a făcut să pierdem cu 2-3 în fața celor de la Al-Taawon. Am avut și un penalty neacordat. Mitriță a ieșit accidentat în prima repriză, intrare cu talpa, dar nu s-a dat penalty. Am jucat 11 etape dintre care în șase au fost arbitrii chemați la VAR pentru o decizie în favoarea mea, dar niciuna nu a fost luată. Din moment ce te duci la VAR, dar, din șase meciuri, nu iei una pentru mine, înseamnă că e ceva, nu se poate", a declarat Şumudică la Digi Sport.

Confruntarea dintre Al Nassr şi Al Raed va avea loc pe 27 aprilie, în etapa cu numărul 24 din prima ligă saudită.

Marius Şumudică o antrenează pe Al Raed din vara anului trecut. Din 10 meciuri pe banca echipei saudite, a fost învins de 6 ori şi a câştigat 4 meciuri.