Marius Șumudică, mesaj pentru Adrian Mutu și întregul staff al Rapidului: „Dacă nu se vor califica în cupele europene, cred că este un an ratat”

Marius Șumudică, tehnicianul lui Al-Raed, a transmis un mesaj pentru toată conducerea Rapidului, cu ocazia noului an, unul în care clubul antrenat de Adrian Mutu sărbătorește „Centenarul”. Iată ce a avut de spus Marius Șumudică!

Marius Șumudică (51 de ani) este tehnicianul clubului Al-Raed, iar în cariera de fotbalist a atins consacrarea la Rapid București, alături de care a câștigat titlul de campion al României în anul 1999, precum și Cupa României în anii 1998 și 2002.

Odată cu trecerea în noul an, Șumudică a dorit să le transmită un mesaj rapidiștilor, mai ales că, în 2023, clubul din Giulești sărbătorește „Centenarul”. Astfel, fostul jucător și antrenor al Rapidului le-a urat multă baftă conducerii și jucătorilor în noul an. Totodată, Șumudică a declarat că în cazul în care Rapidul nu se va califica în cupele europene, acesta va fi un an ratat, întrucât centenarul merită o performanță notabilă:

„Un gând aşa pentru suporterii rapidişti, pentru Rapid, pentru Adi Mutu, pentru toată lumea care e implicată acolo, mă refer la domnul Angelescu, la domnul Şucu, la domnul Niculae, Maftei: le doresc baftă şi să dea Dumnezeu să fie campioni în anul centenarului. Sau măcar să e califice în cupele europene. Dacă nu se vor califica în cupele europene, cred că este un an ratat şi un centenar care merita o performanţă notabilă. Eu sper să o realizeze. Le transmit salutări. Îi pup şi le ţin pumnii strânşi fanilor şi celor care activează pentru clubul meu de suflet.”, a spus Marius Șumudică, citat de digisport.ro.

Tehnicianul lui Al-Raed, despre transferul lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr

Marius Șumudică a discutat și despre subiectul momentului din Arabia Saudită și nu numai. Mai exact, transferul lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr: „Este o onoare pentru mine. De fapt pentru toți jucătorii și toți antrenorii de aici. Este unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii, până la urmă. Să vii să joci în acest campionat înseamnă foarte mult pentru noi. Este evident că valoarea tuturor celor de aici va crește prin asocierea cu un asemenea sportiv.

Aici se vorbește că sunt discuții și cu Sergio Ramos, și cu Sergio Busquets, vă dați seama la ce nivel lucrează Al-Nassr? Adică această ligă va deveni și mai puternică decât este în acest moment. Din sezonul viitor vor putea juca opt străini în primul 11 și este clar că prezența lui Ronaldo va fi ca o garanție pentru multe alte nume mari.

Nu o spun numai acum, am tot zis-o, este dificil să ajungi în prima ligă din Arabia Saudită și apoi să rămâi în funcție. Eu sunt aici, la Al-Raed, de șase luni și în acest sezon ne-am propus să fie unul de tranziție, să promovăm niște jucători de la Academie. Iar anul viitor, dacă vom continua împreună, să avem un traseu mai bun decât acum, cu pretenții.”, a declarat Marius Șumudică, citat de sursa menționată.

Surse: digisport.ro, sport.ro