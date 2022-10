Clipe de groază pentru gimnasta Mirela Frîncu: „Nici acum nu ne-am revenit. Ne-am trezit sub gloanțe”

In articol:

Gimnasta Mirela Frîncu a trecut prin clipe de groază, după ce un tânăr a tras cu o armă în geamurile casei sale. Iată totul despre incidentul șocant!

Gimnasta Mirela Frîncu a trecut prin clipe de groază

Gimnasta Mirela Frîncu, în vârstă de 18 ani și medaliată cu argint la Mondialele de Gimnastică Aerobică din iulie, a trecut prin clipe de coșmar în propria casă. Se pare că tânăra a refuzat să aibă o relație cu un băiat, iar acesta a dorit să se răzbune. Conform declarației mamei sale, tânărul a venit înarmat și a început să tragă în casa gimnastei.

Clipe de groază pentru gimnasta Mirela Frîncu [Sursa foto: Facebook Mirela Frîncu]

Nefericitul eveniment s-a petrecut în urmă cu o lună, pe 24 septembrie 2022, în satul Comana de Sus, județul Brașov, însă de abia acum a fost făcut public. Iată ce a declarat mama gimnastei pentru monitorfg.ro:

„Am trecut prin momente cumplite, nici acum nu ne-am revenit. Ne-am trezit sub gloanțe. Era în jur de ora 5.00 în dimineața de 24 septembrie. Dormeam la acea oră, în cameră cu Mirela. A tras cu carabina în geamuri. Gloanțele au ricoșat în tavan, din care s-au prăvălit bucăți de tencuială peste Mirela în pat.

Noroc că eram în pat întrucât dacă eram în picioare ne secera, ne omora. Avem geamurile cu 3 sticle și au oprit gloanțele că altfel ajungeau și la vecini prin oalele cu mâncare. Bucăți din gloanțe au căzut prin pat și prin cameră, lângă fetiță.”, au fost cuvintele Mariei Frîncu, mama gimnastei medaliată cu argint.

Mirela Frîncu atacată [Sursa foto: monitorfg.ro]

Cum s-a ajuns aici

Un tânăr care a dezvoltat o obsesie pentru gimnasta Maria Frîncu a vrut să se răzbune din pricina că a fost refuzat și a tras cu o armă de vânătoare către casa unde se afla tânăra gimnastă, notează digisport.ro. În urma incidentului terifiant, tânărul a fost reținut timp de 30 de zile, fiind ulterior eliberat. Familia gimnastei este revoltată de faptul că atacatorul se află în libertate și a oferit detalii despre dimineața cu pricina. Astfel, se pare că Mirela nu a mai dorit să continue discuțiile cu tânărul în cauză, acesta fiind motivul pentru care atacatorul a recurs la gestul de neconceput:

„Au vorbit puțin timp, dar fetița mea i-a spus că nu pot fi prieteni din cauza comportamentului lui neadecvat, dar n-a renunțat. L-a blocat peste tot. În acea noapte, după ce a venit din club, a luat carabina pe care o are și a venit la casa noastră și a tras în geamuri. Am sunat la 112 și am cerut ajutor. Polițiștii au cercetat cazul și l-au arestat. Au adunat gloanțele de prin casă. Și acum am găsit bucăți din acele gloanțe într-un dulap. A zis că a vrut să o intimideze pe Mirela.”, a mai spus mama gimnastei pentru sursa citată.

