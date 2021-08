Clipe de panică pentru Denisa Nechifor. Fosta iubită a fotbalistului Adrian Cristea, atacată de un șobolan în Herăstrău

Denisa Nechifor [Sursa foto: Captură YouTube] 09:22, aug 6, 2021 Autor: Cristina Ionela

Denisa Nechifor a avut parte de clipe de panică, după ce a fost atacată de un șobolan, în parcul Herăstrău, în timp ce se afla la alergat cu o prietenă. Fosta iubită a fotbalistului Adrian Cristea a făcut dezvăluiri revoltătoare despre seara în care a ieșit la alergat, așa cum face de obicei, și a fost pusă pe fugă, la propriu, de un șobolan uriaș.

Vedeta a mărturisit că poate acest lucru pare foarte amuzant, însă n-a fost deloc așa căci rozătoarea a speriat-o îngrozitor. Pe lângă șobolan, Denisa și prietena ei au zări și un șarpe uriaș chiar pe o alee din parc, pe acolo pe unde trec și copii. Vedeta a spus că nu este pentru prima dată când vede un șarpe în Herăstrău, însă de această dată reptila se afla chiar pe o alee destul de circulată.

Denisa Nechifor, despre seara cu peripeții de care a avut parte

” Eram în parcul Herăstrău, unde și locuiesc. Locuiesc vizavi de parc. M-am mutat în zona acum ceva vreme strict pentru a face sport și pentru a-mi trimite copilul în parc. Ce vedeam în imaginile dumneavoastră m-a făcut să zâmbesc, părea haios... Dar nu este deloc haios! Nu poți merge noaptea în parc, pentru că, pe lângă șobolani, nu există iluminat. Este o beznă totală.

În fiecare seară, de patru ani, alerg o tură de parc. Șase kilometri. Se întâmplă să vezi tot felul de lucruri. Însă, acum câteva zile, alergând cu prietena mea, mă rog, mai mult mergeam în acel moment, am văzut în paralel cu noi un șobolan. Era mare! Îmi pare rău că nu l-am pozat! Dar în momentul ăla nu mi-a mai stat capul să îl pozez. Nu știam cum să fugim.

Ce a fost pentru mine șocant a fost că am încercat să îl alungăm, pentru că mergea efectiv pe lângă noi, am vrut să îl speriem, dar nu a avut niciun fel de reacție. Din contră! A început să fugă spre noi cu o viteză și mai mare! Din momentul acela am început să alergăm amândouă, poate pare hilar, dar nu era și sentimentul este urât. Și bineînțeles că șobolanul alerga după noi.

Imediat după, am văzut un șarpe. Mai văzusem, cred că în urmă cu o lună, un șarpe care avea până într-o jumătate de metru, acum am văzut altul dar nu în altă parte, decât pe alee. Efectiv pe alee, pe unde trec copiii”, a povestit Denisa Nechifor la Antena 3.