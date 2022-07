Ce s-ar fi ales de Codin Maticiuc dacă tatăl său nu era un om bogat: ”Nu aș fi reușit nici măcar să visez”. Actorul și-a făcut singur un portret al vieții de om sărac: „Eram rău de tot”

In articol:

Codin Maticiuc este unul dintre cei mai înstăriți bărbați mondeni de la noi. Cândva un mare crai de Dorobanți, transformat acum într-un iubit de nota zece și un tată foarte implicat și împlinit.

Vedeta duce viața la care mulți nici măcar nu pot visa, dar, recunoaște el, toate lucrurile pe care le are nu ar fi existat dacă tatăl său nu era cine este de fapt.

Codin Maticiuc: ”Dacă n-aș fi avut bani din familie, eram rău de tot”

Nu puține au fost dățile în care Maticiuc a recunoscut că este un băiat de bani gata, dar, în același timp, a și arătat, prin inițiativele sociale pe care le-a lansat, că știe să îi ajute și pe alții.

Doar că acum, privind la ce are și la ce face, Codin Maticiuc a făcut un exercițiu de imaginație și astfel și-a creionat viața de om sărac, pornind de la premisa, dacă tatăl său nu învârtea milioanele pe degete la doar 30 de ani.

”Dacă eram sărac. Dacă n-aș fi avut bani din familie, dacă tatăl meu nu știa atât de bine să-i facă eram rău de tot. Noroc cu el, că i-a plăcut școala mult. Aproape la fel de mult cât NU mi-a plăcut mie. A făcut vreo două facultăți în care a excelat, apoi leader prin minister și cel mai tânăr ambasador al nostru. Nu cred că împlinise 30. La 30 ani eu beam pe barcă unui prieten cu niște [email protected]#e căci atât mă ducea capul”, și-a început Codin Maticiuc povestea.

Astfel, Codin Maticiuc spune că dacă nu s-ar fi născut într-o familie înstărită, cel mai probabil, nu ar fi ajuns prea departe din punct de vedere profesional,

mai ales că nu a fost cel mai mare fan al școlii.

Așadar, notează, dacă sărăcia îl caracteriza, Codin era acum în căutarea unei posibilități ușoare de a se descurca de pe o zi pe alta, dar ar fi făcut-o tot în stilul său actual. Ar fi călătorit la fel de mult, dar cu buget limitat și un număr de prieteni mult mai mic alături. Și tot el spune că la fel de redus ar fi fost și numărul femeilor pe care le-ar fi cucerit, fiind sigur că cele celebre nu s-ar fi

atins de el.

De asemenea, notează el, dacă banii nu l-ar fi ajutat în viață, crede că întâlnirea cu cinematografia și scrisul cărților ar fi avut loc mult mai devreme, dar nu știe dacă ar fi avut și un asemenea succes în domeniu.

El mai spune că ar fi ajuns să facă bine copiilor bolnavi, dar, poate, nu atât de mult bine, căci lipsa banilor și al notorietății și-ar fi spus cuvântul.

”Deci dacă n-aveam? Să ne imaginăm, zic. Pitic aș fi fost oricum, așa mi-e gena. Gras la fel, că sunt născut într-un apartament cu igrasie din Dristor și m-am îngrășat fast-food, nu cu icre negre cum credeți. Îmi plac și mie tot papanașii, nu creme brulee-ul. Bun, deci mic și gras. Nu mi-au plăcut școală și muncă vreodată, probabil aș fi fost nevoit s-o prestez pe a două dar fără prima n-aș fi ajuns departe. Aș fi alergat după combinații imediat după liceu, căutător desăvârșit de cale ușoară, cum mă știu. Aș fi trăit de pe o zi pe altă, dar aș fi trăit la maxim, așa cum am făcut-o oricum. Aș fi băut tot vodcă-mere. Aș fi mers tot la club, dar la bar, nu la masă. Aș avea mai puțini prieteni. Nu, aș avea același număr de prieteni, doar mai puține cunoștințe. Aș fi descoperit cinematografia mai devreme, de asta sunt sigur. Aș fi lucrat orice, figurație, cascador, cărător de lumini sau ceva. Aș fi crescut tot cu BUG Mafia și Paraziții și m-aș fi refugiat tot în Nickelback și Luke Combs. Aș fi scris cărți oricum, poate însă de publicat nu mi le-ar fi publicat nimeni. Cumva aș fi ajuns la etajul unde sunt internați copiii bolnavi de cancer, la etajul 7 de la Fundeni și aș fi continuat până în ziua de astăzi să le car portocale și oncoxin. Nu aș fi reușit nici măcar să visez să renovez acel etaj. Banii mi-au adus notorietate și notorietatea m-a făcut să pot face ce am făcut în social. Aș fi vizitat tot ce am vizitat și până acum, mai puțin hotelurile și restaurantele scumpe, dar în rest aș fi văzut totul cu rucsacul în spate și la pas. Femei? Mult mai puține, asta e clar și probabil niciuna faimoasă. Până la urmă, premisa acestui exercițiu este "dacă n-aș fi avut bani", nu "dacă n-aș fi avut bani dar eram înalt, frumos și deștept", a mai notat actorul.

Cât despre viața personală, Codin Maticiuc spune că sărăcia nu ar fi schimbat cu nimic întâlnirea sa cu Ana și Smaranda.

Și sărac și bogat, Maticiuc este mai mult ca sigur că actuala lui parteneră l-ar fi acceptat indiferent de circumstanțe. Și asta pentru că, subliniază el, iubirea lor a fost menită să se întâmple, așa cum îi place să creadă și despre venirea pe lume a fiicei sale.

”Băiatul rău” al showbiz-ului se arată a fi un romantic incurabil, îndrăgostit lulea de cea care l-a făcut tată de fată, împlinit sufletește acum că are familia la care nici măcar nu spera pe vremea când avea 30 de ani.

”Sigur, însă, m-aș fi îndrăgostit tot de Ana mea și aș fi făcut-o cumva să mă iubească și ea. De ce sunt așa sigur? Pentru că doar eu+ Ana= Smaranda. Și întâlnirea mea cu Smaranda este scrisă în stele, simt asta. Nouă ne-a fost dat să ne întâlnim și să ne construim unul pe celălalt, unul fără altul nu se putea pe această lume”, a concluzionat Maticiuc.