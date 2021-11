Codrin Ștefănescu a recunoscut că a avut o relație cu Anamaria Prodan, în tinerețe: "Când ieșeam cu ea în lume, toată lumea știa..."

In articol:

Toată lumea îi cunoaște pe Codrin Ștefănescu și pe Anamaria Prodan, însă puțini știu că cei doi au avut o relație serioasă în trecut. Politicianul a dezvăluit recent, în cadrul emsiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", că la acea vreme l-a atras atitudinea impresarei, dar mai ales faptul că ea era singura jurnalistă care avusese curajul să dezbată subiecte din domeniul

sportiv.

Codrin Ștefănescu, despre motivul despărțirii de Anamaria Prodan

Codrin Ștefănescu și Anamaria Prodan nu au format un cuplu decât un an, însă familiile celor doi erau foarte încântate de relația lor. Politicianul a dezvăluit că motivul despărțirii de celebra impresară nu a fost Laurențiu Regehcampf, așa cum s-a zvonit pe atunci, ci neînțelegerile care au apărut între ei: "Am fost împreună cu Anamaria prin '90 când eram puști, din '95 până în '96, ceva de genul ăsta. Mama o iubea pe Anamaria și maică-sa mă iubea pe mine. La un moment dat nu ne mai suportam, am căzut de acord să ne despărțim. Eram două bucăți de cremene.

Codrin Ștefănescu, în emisiunea lui Denise Rifai [Sursa foto: Captură KANAL D]

Pe vremea aia, ea era vedetă, avea emisiune, era singurul jurnalist de sport femeie. Era nebunie, vorbea despre scoruri, despre pariuri. Când ieșeam cu ea în lume, toată lumea știa de Anamaria Prodan și am rămas într-o relație de prietenie. Asta se întâmpla cu mult înainte de a-l cunoaște pe Reghecampf. Noi am rămas împreună ca frații și până astăzi. Avem o relație nemaipomenită.", a povestit Codrin Ștefănescu, în cadrul emsiunii lui Denise Rifai.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

"Amândoi am iubit-o imens pe Ionela"

Codrin Ștefănescu a recunoscut că a iubit-o foarte mult pe Ionela Prodan, mama Anamariei. Mai mult, se pare că relația dintre el și impresară a rămas atât de bună după despărțire, încât politicianul a ajutat la organizarea ultimei petreceri aniversare a interpretei, înainte ca aceasta să se stingă din viață: "Amândoi am iubit-o imens pe Ionela. Amândoi am iubit-o imens pe mama. I-am făcut ultima dată ziua de naștere a Ionelei cu puțin timp înainte de a muri și i-am cântat 'La mulți ani!'.

Cancerul a mâncat-o și simțea, îi dădeam curaj, îi ziceam, 'Hai, măi Ionele, că ești roșie în obrăjori!'. Mă leagă atât de multe amintiri de Anamaria, sunt prietenii mei, și ea, și Reghecampf. Eram doi puști frumoși și nebuni și s-a întâmplat cu mulți timp în urmă.", a mai spus Codrin Ștefănescu, pentru sursa amintită.