Codrin Ștefănescu, despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea: „Situația s-a agravat...”

Liviu Dragnea [Sursa foto: Captura Video] 23:01, aug 4, 2021 Autor: Clara Ionescu

Liviu Dragnea a fost eliberat din penitenciarul Rahova pe data de 15 iulie 2021, după ce i-a fost admisă cererea de eliberare condiționată. Fostul lider al PSD-ului se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care a făcut tot mai multe vizite la doctor.

Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD, a oferit noi detalii despre starea de sănătate a prietenului său. El susține că, cel mai probabil, Liviu Dragnea ar putea fi supus unei operații.

Mai mult decât atât, Codrin Ștefănescu a anunțat că Liviu Dragnea ar urma să apară în cadrul unei emisiuni televizate cât mai curând, unde va face mai multe dezvăluiri.

„Am promis că vă țin la curent! După foarte multe analize și vizite in mai multe spitale, concluziile medicilor sunt destul de clare! Situația s-a agravat în ultimii doi ani, rezultatul analizelor nu e deloc favorabil. Probabil se va opera, cel puțin asta i s-a dat de înțeles. Doctorii sunt rezervați pentru o altă variantā, mai sunt doi care trebuie să-l vadă, pentru că programul a fost modificat după ce l-au convocat la DNA. Vă amintiți faza, exact la ora când era stabilit RMN-ul. În rest, se simte ok. E puternic și curajos, așa cum îl știți, a promis că în câteva zile va accepta invitația unei televiziuni! Și chiar are lucruri de spus! Mulți nu vor dormi după anunțul acesta! Vă imbrāțișeazā pe toți!”, a scris Codrin Ștefănescu, pe pagina sa de Facebook.

Liviu Dragnea, alături de prieteni, după ce a fost eliberat din închisoare [Sursa foto: Captura Video]

Liviu Dragnea, după ce a fost eliberat din închisoare: „Mă consider deținut politic”

Liviu Dragnea a făcut mai multe declarații în fața Penitenciarului Rahova, după ce a fost eliberat.

Politicianul a mărturisit că se consideră deținut politic și este dezamăgit de ceea ce a devenit Partidul Social Democrat, fiind condus de „oameni lași”.

„A fost o perioadă de doi ani și două luni de chin și suferință. Abuzuri și umilință. Cea mai mare parte a populație a înțeles de ce am ajuns aici. Când am plecat România era o țară prosperă, o țară în care exista viitor. Astăzi este o dictatură feroce, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii.

Eu mă consider deținut politic pentru că mi s-a cerut constant ca la instanță să îmi recunosc vinovăția, ceea ce nu am acceptat. Din păcate nu exista opoziție în România. PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni lași. Este praf, un partid fără personalitate”, a declarat Liviu Dragnea.