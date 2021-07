Liviu Dragnea, la DNA după 10 zile de la eliberare. Poliția intervine în scandalul din fața sediului

Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu [Sursa foto: MediaFax Foto] 12:57, iul 26, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Liviu Dragnea este chemat, luni, la DNA. El a fost eliberat pe 15 iulie după 2 ani și 2 luni de închisoare.

Liviu Dragnea, chemat la DNA. Ce riscă fostul lider PSD

Liviu Dragnea, la DNA în dosarul Tel Drum[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Tribunalul Giurgiu motivează decizia eliberării lui Liviu Dragnea: „Şi-a format o atitudine corectă faţă de valorile sociale. Fostul lider PSD, în ziua eliberării: „Mă consider deținut politic. Au fost doi ani de abuzuri!”

Liviu Dragnea este chemat la DNA să dea declarații în dosarul Tel Drum. Anunțul a fost făcut de prietenul său Codrin Ștefănescu.

"Vreau să fac un anunţ! Hărţuirea lui Liviu Dragnea continuă! Mâine a fost convocat la DNA, exact la ora când medicii îi programaseră RMN! Pe o chestie de procedură la care, în mod legal, puteau participa doar avocaţii! Singuri, fără el! Dar sistemul ăsta ticălos şi rezist nu se lasă! Teama de Dragnea transpiră prin toţi porii lor, frica de ceea ce au făcut i-a înnebunit pe toţi! Abuzurile astea, în formă continuată, dovada clară a unor spaime imense.

De care, într-un viitor apropiat, ştiu şi ei că vor răspunde!”, a scris Codrin Ştefănescu, duminică pe Facebook.

În fața sediului DNA s-au adunat atât susținătorii, cât și contestatarii lui Liviu Dragnea. Aceștia scandează, aruncă cu ouă și a fost nevoie de intervenția oamenilor legii.

Citeste si: Lidia Bejenaru, soția maestrului Nicolae Botgros, a murit- bzi.ro

Citeste si: Mihai Tudose le declară război greilor din politică: "Victor Ponta e mincinos, e ipocrit, nu are cuvânt. Dragnea m-a trădat"

Liviu Dragnea, probleme cu justiția la 10 zile de la ieșirea din închisoare

Liviu Dragnea, chemat la DNA la 10 zile de la eliberarea din închisoare[Sursa foto: Captură YouTube]

Liviu Dragnea a fost eliberat pe 15 iulie din închisoare, după 2 ani și două luni.

"A fost o perioadă de 2 ani și 2 luni de chin și suferință, abuzuri și umilință. Cea mai mare parte a populației a înțeles de ce a trebuit să ajung aici. Lipsa libertății e cel mai greu lucru. Eu mă consider deținut politic pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce eu nu am acceptat”, a afirmat Dragnea la ieșirea din închisoare.

Citeste si: Ce a făcut Liviu Dragnea prima dată după ce a ieșit din Penitenciarul Rahova. „După mai bine de doi ani...” VIDEO

Ce acuzații i se aduc lui Liviu Dragnea în dosarul Tel Drum

Liviu Dragnea este urmărit penal în dosarul Tel Drum, un dosar vechi de 4 ani. DNA a anunțat în noiembrie 2017 că a început urmărirea penală împotriva lui Dragnea și a șefilor de la Tel Drum. Acuzația adusă este de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privința acordării de contracte pentru reabilitarea de drumuri județene cu fonduri europene. DNA preciza că dosarul s-a constituit în urma unei sesizări a OLAF.

Citeste si: Ce planuri are Liviu Dragnea, după eliberarea din închisoare. Codrin Ștefănescu a dat detalii

Procurorii spun că, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi înființat în 2001 un grup infracțional organizat "care acționează și în prezent", format din funcționari ai instituțiilor din administrația publică și oameni de afaceri. DNA menționa că acest grup infracțional organizat ar fi furnizat fonduri pentru PSD, prin donații ale membrilor.

În luna mai 2021, seful DNA, Crin Bologa, a declarat, într-un interviu pentru G4Media.ro, că speră ca procurorul de caz să dea o soluție în dosarul Teldrum ”cât de curând”, estimând că ar putea fi o chestiune de luni.