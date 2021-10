Codruț de la Puterea Dragostei s-a afișat public cu o brunetă, imediat după despărțirea de Alexandra! Ea ar fi tânăra din cauza căreia câștigătoarea sezonului trei a răbufnit: ”S-a dus cu alta în club”

In articol:

Codruț de la Puterea Dragostei a pus punct relației cu Alexandra, acum ceva timp, exact când nimeni nu se aștepta. Fostul concurent al emisiunii fenomen de la Kanal D s-a afișat cu o brunetă, pe nume Claudia, la scurt timp după ce povestea lui de iubire cu Alexandra a luat sfârșit.

Chiar câștigătoarea sezonului trei spunea, recent, pe Instagram, că fostul ei iubit a ieșit imediat în club, după ce s-a despărțit de ea. De altfel, Alexandra amintea de o altă tânără cu care acesta s-ar fi afișat. Iată că imaginea a fost postată chiar de Codruț, pe contul lui de Instagram.

Codrut de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Alexandra de la Puterea dragostei încă poartă inelul de la Codruț! Adevărul despre despărțire: „S-a dus în club cu...”

„ Nu am ieșit să mă distrez! Am ieșit pentru că am treabă! Eu cred că ar trebui să îți vezi de treaba ta. Eu de când am venit în România și de când s-a terminat Puterea dragostei am ieșit o singură dată în club și asta a fost cu Codruț. Nu am mai ieșit de atunci, mi-am văzut de treaba mea(...) Dacă eu mă pozez cu un băiat spuneți că mi-am făcut relație, că l-am trădat pe Codruț. Lumea vorbește mult. Că el s-a dus în club cu alta la câteva ore după ce ne-am despărțit, asta nu mai vedeti ”, spunea câștigătoarea sezonului 3.

Citeste si: CUTREMUR la Cotroceni! Iohannis PLEACĂ. Are pe masă o ofertă NEBUNĂ. Bagajele au fost deja făcute- bzi.ro

Citeste si: Codruț de la Puterea Dragostei a răbufnit după ce Alexandra s-a afișat public cu un alt bărbat: ”Să se iubească, nu mai există cale de întoarcere”

Nu se știe exact dacă bruneta din imaginea de mai jos este cea despre care Alexandra a vorbit, însă totul s-a întâmplat la scurt timp după ce relația lor s-a încheiat. Totuși, Codruț le-a promis celor care l-au susținut că atunci când va începe o nouă relație, el va anunța public acest lucru. Momentan, după spusele lui, ar fi singur.

Codrut de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Codruț de la Puterea Dragostei a răbufnit pe internet

Codruț, fostul concurent din sezonul trei Puterea Dragostei, a răbufnit pe internet, după ce fosta lui iubită s-a afișat cu un alt bărbat. ”O k, majoritatea intrebarilor sunt despre subiectul asta. 1 – nu ma intereseaza ce vorbeste, ce am facut, doar eu stiu ce fac. 2 – nu ma intereseaza cu ce scop a facut poza, sa fie fericiti, sa se iubeasca si numai bine, nu e treaba mea. 3 – nu mai exista cale de intoarcere si am motivele mele 4 – ma expun cu cine vreau, cand, unde vreau, ma doare in p*** de toti si toate persoanele care vorbesc prost, chiar si de unele pe care candva le indrageam. Sunt singur momentan, in momentul in care o sa am o relatie, o sa ma afisez pentru ca nu mi-e frica, nu sunt vreo vedeta sa ma feresc sau macar sa tin cont ca as putea rani pe cineva, pentru ca nici de mine nu tine nimeni cont si nici nu vreau. Injuraturile voastra ma p** pe ele, pe Codrut il catalogati la singular, emisiunea si tot ce s-a intamplat, e istorie, atat persoanele pe care le-am cunoscut acolo, cu mici exceptii, aici vorbim de tovarasi si asa mai departe.

Este de inteles ca acum este in trend marea despartire, nu se astepta nimeni, inteleg, dar prea se exagereaza. Numai bine la toti ceilalti si un ultim aspect, nu jignesc pe nimeni, dar oamenii care sunt zdrente, eu nu-i tin langa mine si nici in seama nu-i bag! Si aici poata sa se simta oricine”, este mesajul transmis de Codruț de la Puterea Dragostei, pe contul lui de Instagram.