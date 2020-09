In articol:

Senatu a adoptat o nouă modificare a Codului Muncii

Senatu a adoptat o nouă modificare a Codului Muncii,în urma căreia va fi posibilă aplicarea unor noi variante de muncă pentru angajați.

În urma inițierii proiectului de către USR, au fost introduși noi termeni precum „Banca orelor de muncă”, „săptămâna commprimată”, sau „munca la dispoziția angajatorului”.

Banca orelor de muncă

CU acordul salariatului, angajatorul poate stabili un program de muncă flexibil, în baaz orelor de muncă.

Se stabilește astfel, prin contractul de muncă, durata timpului de muncă pe care îl va petrece angajatul la muncă, iar aceste ore vor fi trecute în „banca orelor de muncă”.

în urma orelor muncite, va fi decis dacă salariatul lucreaza cu normă întreagă sau cu normă parțială.

Angajatorul va contoriza orele petrecute de salariatul său, care vor fi trecute în banca orelor de muncă, însă media orelor de lucru nu va putea depăși 40 de ore pe săptămână, confrom documentului oficial.

Săptămâna de lucru comprimată

În cazul săptămânii de lucru, angajatorul are puterea de a stabili un program de lucru flexibil, cu acordul sau la solicitarea angajatului.

Dacă va fi ales acest tip de program, salariatului va putea să rămână cu o zi în plus de repaus săptămânal, raportat la timpul petrecut la muncă, se arată în documentul oficial.

Munca în regim de gardă

(1) Angajatorul poate stabili un program de-munca flexibil, de tipul muncii in

regim de garda, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza.

(2) Munca in regim de garda se efectueaza de salariat, de regula, in ture,

salariatul putandu-§i desfa§ura activitatea la sediul angajatorului, la sediul unui terf,

de la domiciliu sau in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind

tehnologia informafiei §i comunicafiilor.

(3) Salariatul va putea lucra in regim de garda cu norma intreaga sau cu timp

parfial, in funcfie de durata timpului de munca agreata in contractual individual de

munca.

(4) Pe toata perioada muncii in regim de garda salariatul va fi la dispozifia

angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa cheme salariatul la locul de

munca sau la sediul unul terf pentru a presta munca pe baza de intervenfie, sau sa-i

solicite prestarea muncii prin mijloace de comunicare la distanfa, in orice moment

din tipul de lucru prestat in regim de garda.

(5) Programul de munca in regim de garda poate funcfiona numai cu

respectarea dispozifiilor art.l 12 §i 114. - este mesajul documentului oficial.