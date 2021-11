Colegii de breaslă îl plâng pe Benone Sinulescu: "Am învățat multe de la el, cum să cânt, cum să țin microfonul..."

In articol:

Benone Sinulescu s-a stins din viață în cursul zilei de azi, la 14:30, în propria locuință. Cea care a descoperit trupul neînsuflețit al solsitului a fost chiar Elena, soția acestuia.

"Nea Beni", așa cum îi spuneau apropiații, a lăsat în urmă o durere imensă în sufletele rudelor, dar și ale colegilor de breaslă, care încă nu și-au revenit din șoc.

Citeste si: ”În 4 zile s-a dus, săracul”! Dezvăluirile emoționante despre Benone Sinulescu ale teologului Valentin Guia! EXCLUSIV

Saveta Bogdan și Mirela Vaida, sfâșiate de durere, după moartea lui Benone Sinulescu

Moartea lui Benone Sinulescu a fulgerat întregul folclor românesc. Mai mulți colegi de scenă de-ai cântărețului și-au exprimat durerea și regretul pentru pierderea artistului. Saveta Bogdan a declarat că nu îl va uita niciodată pe "Nea Beni", cel care a învățat-o cum să cânte și să țină microfonul în mână: "Am ținut legătura cu soția lui Beni și doamna care avea grijă de ei, care le făcea curățenie prin casă.

Saveta Bogdan [Sursa foto: Captură tv]

Am crezut că e o glumă, inițial. Apoi am aflat că a murit și mie îmi pare foarte rău. Am învățat multe de la el, cum să cânt, cum să țin microfonul, cum să mă învârt pe scenă. S-a pierdut un star al României, nu știu de ce pierdem atâția oameni buni. S-a dus Mîțu (n.r. – Petrică Mîțu Stoian), s-a dus și el." , a declarat Saveta Bogdan, pentru un post de televiziune.

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

Benone Sinulescu, alături de Mirela Vaida [Sursa foto: Facebook]

Și Mirela Vaida a fost șocată de vestea tragică, care a umplut internetul. Interpreta de muzică populară a publicat o fotografie alături de regretatul Benone Sinulescu, în dreptul căreia a scris un mesaj emoționant, de adio: "Încă o mare pierdere a folclorului românesc, în mai puțin de 2 săptămâni... Marele Benone Sinulescu s-a stins din viață în urmă cu puțin timp...Dumnezeu să te ierte, nea Beni! Ai fost un munte de efervescență, de talent, de bună dispoziție, un om-spectacol, irepetabil și inimitabil!

Să te odihnești în liniște! Rămân cu amintirile frumoaselor noastre turnee din străinătate, unde umpleai sălile până la refuz! Această poză este din anul 2004, Beijing, China! Iar nea Beni a rămas neschimbat și mereu tânăr..până la ultima suflare..Condoleanțe familiei!", a transmis Mirela Vaida, pe contul ei personal.

Benone Sinulescu, alături de Irina Loghin [Sursa foto: Facebook]

Irina Loghin: "Cu Benone am adunat stadioane întregi"

Irina Loghin a primit vestea decesului lui Benone Sinulescu cu lacrimi în ochi. Artista a declarat că nu-și va șterge niciodată din memorie amintirile prețioase pe care le are alături de solist, pentru că împreună cu el a cunoscut succesul și a ridicat în picioare stadioane întregi de oameni: "Regret plecarea dragului și bunului meu coleg, Benone Sinulescu, artistul special alături de care am pornit pe drumul cântecului, împărțind bucurii și tristeți!

Citeste si: Din ce cauză a murit Benone Sinulescu. Artistul s-a stins din viață la 84 de ani

Cu Benone am adunat stadioane întregi, ne-am bucurat de succes și de dragostea publicului din toată țara! Avem melodii de referință împreună și amintiri pe care nu ni le poate lua nimeni! Benone Sinulescu este un simbol al românilor și artistul pentru care și veșnicia se înclină! Plânge Siriul și țara întreagă! Rămas bun, dragul meu coleg!", a scris Irina Loghin, pe pagina personală de Facebook.