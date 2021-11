Din ce cauză a murit Benone Sinulescu. Artistul s-a stins din viață la 84 de ani

In articol:

Joi, 18 noiembrie, Benone Sinulescu a pierdut lupta cu viața la vârsta de 84 de ani. Artistul se confrunta cu probleme grave de sănătate de cateva luni.

Din ce cauza a murit Benone Sinulescu

În jurul orelor 14:50, Benone Sinulescu și-a dat ultima suflare la vârsta de 84 de ani. „După cum am aflat, se pare că nea Beni ar fi dezvoltat în ultimele 3-4 zile o pneumonie de absorbție și a murit înecat. Adică nu e nimic din ceea ce a avut în mai. Atunci era din cauza tensiunii", a spus Ionuț Pavel, fostul impresar și prieten.

Artistul se afla în spital de duminică, iar pe lângă boala de care sufera de câteva luni bune, Benone Sinulescu avea și alte probleme de sănătate. În ciuda încercărilor medicilor de a-l face bine, organismul artistului a cedat.

„Am rămas singură, era bine, ne bucuram, dar a făcut o pneumonie de aspirație și s-a dus, n-a vrut să fie dus la spital, de frică, din cauza Covid-19. A murit astăzi, la orele 14.30, îl ducem la o casă mortuară, la o firmă, apoi de aici o să-l ducem la Filarmonica, îl vom înmormânta la Eternitatea.

El este în casă acum, în pat, așteptăm firma mortuară să vină, sunt distrusă de durere. Nu am nevoie de nimic, pe el înapoi nimeni nu îl mai întoarce!”, a declarat soția lui Benone Sinulescu.

Pneumonia apare în urma unei infecții bacteriene, virale sau fungice și este caracterizată prin inflamanarea săculeților de aer de la nivelul unuia sau ambilor plămâni sau inflamația interstitiului pulmonar, notează medicover.ro.

Pneumonia este contagioasă și poate fi luată de la o persoană la altă, prin calea aerului, prin stropii proveniți de la strănut, tușe sau contact direct cu suprafețe infectate, iar odată inhalate, acestea pot ajunge din cavitatea bucală în plămâni, unde se înmulțesc, atunci când imunitatea locală este scăzută.

Cine a fost Benone Sinulescu

Benone Sinulescu s-a născut pe 24 mai 1937, în Siriu, judeţul Buzău. La vârsta de 18 ani, artistul a avut primele înregistrări radio, iar ăn anul 1956, artistul a înregistrat „Straina mamei, straină”, „La Lenuța sub cerdac” şi „În munţii Buzăului”.

Benone Sinulescu a făcut parte din orchestra „Barbu Lăutaru” a Filarmonicii de Stat „George Enescu”, iar în 1999 cântărețul începea colaborarea muzicală cu trupa „Ro-Mania”, considerat cel mai bine vandut grup etno-dance din România acelor ani.

„Am efectuat în decursul carierei peste 2.000 de turnee, atât în ţară cât şi peste hotare. Din ţările nordice (Norvegia, Finlanda), în cele estice europene (Rusia, Bulgaria), iarasi în cele nordice (Suedia, Danemarca), apoi în cele din Europa Centrala şi vestică: Germania, Olanda, Italia, Anglia, Austria, Spania, Portugalia, am cântat pentru iubitorii de folclor din Europa, Asia, America- Statele Unite ale Americii si Canada.

Am avut privilegiul şi bucuria să cânt pe aceeaşi scenă cu Maria Tănase, Maria Lătăreţu, Ioana Radu, Ion Luican, Irina Loghin, Rodica Bujor, Mia Braia, Alexandru Grozuta, Gheorghe Zamfir, Stefan Lazarescu; am cântat, de asemenea, sub bagheta celor mai mari dirijori ai ţării: Victor Predescu, Nicu Stanescu, Sile Dinicu, Ionel Budisteanu, Nicusor Predescu, Paraschiv Oprea, Gheorghe Zamfir, Florian Economu si a multor altora”, spunea Benone Sinulescu.

