Colţunaşi cu carne. Rețeta rusească apreciată de mulți români

Colţunaşi cu carne. Ingrediente umplutură

250 g carne tocată de vită

250 g carne tocată de porc

2 cepe, tocate fin sau date prin răzătoare

2-3 căţei usturoi, pisaţi

sare

piper

foi de dafin

2 linguri unt

smântână

pătrunjel

Ingrediente aluat

3 căni făină

1 cană apă rece

2 linguri ulei

sare

Colţunaşi cu carne. Mod de preparare

Colțunași cu carne. Pentru prepararea aluatului, se amestecă toate ingredientele într-un vas şi frământă până poţi forma o bilă, procesul durează aproximativ 10 minute. Acoperă aluatul și lasă-l să se odihnească.

Colțunași cu carne. Cât timp aluatul se odihneşte, se prepară umplutura şi combină carnea tocată, ceapa, usturoiul, sare şi piper. Acestea se amestecă bine.

Apoi se împarte aluatul în 4 porţii egale şi întinde fiecare într-o foaie subţire. Cu gura unui pahar sau borcan se decupează cercuri din aluat şi le umpli cu linguriţa din compoziţia de carne.

Colțunași cu carne. Marginile se împăturesc, una peste alta şi se sigilează, apăsând bine. Colţunaşii cu carne se așează pe o suprafaţă dată cu făină până când sunt gata de fiert.

Colțunași cu carne. Aceștia se pun la fiert într-o oală mare cu apă şi puţină sare, în care se pun şi foile de dafin. Colţunaşii se pun în oală în momentul în care apa începe să clocotească. Atunci când colţunaşii încep să plutească la suprafaţă, îi mai laşi 5 minute, apoi scoate-i într-un vas și pune-i la scurs. Peste colţunaşi se adaugă unt şi se amestecă. Preparatul rusesc se mai poate servi cu smântână şi pătrunjel.

Colțunașii sunt un preparat culinar care constă din bucăți de aluat umplute cu brânză, carne tocată, gem, dulceață etc. și fierte în apă sau coapte în cuptor. În unele regiuni din Bucovina și Transilvania aceștia sunt cunoscuți sub numele de piroști sau piroște (singular piroșcă), iar în regiuni din Moldova sub numele de chiroște.

Colțunașii sunt identici cu pierogi din bucătăria poloneză, foarte similari cu pelmeni din bucătăria rusească, bansh din bucătăria mongoleză, jiaozi (în cantoneză gaau) sau húndùn (în cantoneză wonton) din bucătăria chinezească, manti din bucătăria turcească și cea kazahă, momo din bucătăria nepaleză și cea tibetană, chuchvara din bucătăria uzbecă, mandu din bucătăria coreeană, gyoza din bucătăria japoneză și ravioli din bucătăria italiană.

Cu toate că se întâlnesc și variantele de colțunași umpluți cu carne, brânză sărată, cartofi sau alte legume, spre deosebire de țările vecine, în România majoritatea colțunașilor au umpluturi dulci și sunt considerați deserturi. Adesea colțunașii sunt serviți cu smântână sau sosuri.