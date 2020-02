Ciorba de perișoare este o rețetă clasică, simplă, care mă duce mereu cu gândul la casa bunicii de la țară și la perioada copilăriei. Am crescut și mulți ani am evitat să pregătesc ciorbă de perișoare pentru că aveam impresia că este greu să reproduc rețeta care bunicii mele îi ieșea mereu gustoasă. Când simțeam că mă topesc de poftă și am realizat că nu voi ajunge prea curând la țară să gust din ciorba pe care o mâncam cu atâta poftă în copilărie, am decis să o fac și eu, respectând indicațiile bunicii.

Cum se pregătește ciorba de perișoare. Rețeta bunicii de ciorbă de perișoare.

Ingrediente:

1 ceapă

2 morcovi

1 ardei

țelină

500 ml suc de roșii sau un borcan de roșii cuburi

borș

pătrunjel

leuștean

sare

Pentru perișoare ai nevoie de:

500 grame carne tocată

50 grame orez (neapărat cu bob rotund)

1 ou

1 ceapă

mărar

pătrunjel

sare

Ciorba se pregătește ușor, dar care este secretul pentru perișoare pufoase? Cum se pregătesc perișoarele ca să iasă gustoase și pufoase precum le face bunica?



Cum se fac perișoarele ca la bunica acasă:

Cel mai bine ar fi să toci carnea acasă dar o poți cumpăra și de la o măcelărie de încredere sau de la supermarket. Carnea se amestecă bine cu o ceapă tăiată mărunt și se mai trece o dată prin mașina de tocat sau prin robotul de bucătărie, până când devine o pastă fină. Adaugă verdeața tocată fin, oul, sarea și orezul spălat bine și scurs. Amestecă bine până când se încorporează bine toate ingredientele. Poți pune în carne și o lingură de apă rece. Amestecă bine de tot, până când carnea devine din ce în ce mai pufoasă și mai aerată.

Cum se face ciorba:

Legumele se toacă și se pun la fiert timp de 15 minute, apoi se adaugă și perișoarele. Se lasă pe foc încă 15-20 de minute. Gustați perișoarele, dacă orezul e fiert, se adaugă sucul de roșii și borșul. Se lasă să dea în clocot și se potrivește de sare. Se oprește focul, se toacă verdeața și se presară deasupra, apoi se lasă oala acoperită cu un capac, pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Ciorba de perișoare poate fi mâncată simplă sau cu smântână. Perișoarele ies pufoase și gustoase, iar ciorba un deliciu, exact cum o face și bunica.