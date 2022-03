Compatibilități cu zodia Capricorn în procente. Cât la sută te potrivești cu nativul

In articol:

Nativii zodiei Capricorn sunt adesea mult mai maturi decât vârsta, cumpătaţi, bine organizaţi şi răbdători. Capricornul nu iroseşte niciun moment din viaţa lui. Rareori îl găseşti la o petrecere sau la o plimbare cu prietenii, dacă trebuie să muncească sau să înveţe. Poate fi dificil în familie și în relațiile interumane, dar în societate sau în orice alt colectiv, se remarcă imediat și este apreciat.

Compatibilitate cu zodia Berbec. 38%

Atât Berbecul, cât și Capricornul funcționează după regula “totul sau nimic”. Va fi destul de ușor să aibă încredere unul în celălalt. Chiar și dacă au neînțelegeri, nu vor ajunge să se însele. În afară de țeluri în carieră, merite la muncă și exerciții fizice, nu prea au ce discuta. Capricornul este rațional și cu picioarele pe pământ, în timp ce Berbecul nu are răbdare cu rutina partenerului său și se va plictisi.

Compatibilitate cu zodia Taur. 89%

Singura cale spre succes a unei relații între Capricorn și Berbec este respectul necondiționat și profunzimea punctelor de vedere și a așteptărilor.

Capricornului nu îi place să mintă. Nici judecata nu e pentru ei. Când mint, nu fac altceva decât să experimenteze dacă celălalt poate vedea sau nu minciuna. Deși au naturi diferite, se înțeleg foarte bine și se motivează să se dezvolte fiecare în direcția necesară.

Compatibilitate cu zodia Gemeni. 15%

Diferențele lor sunt acolo exact pentru a îi face un cuplu perfect, pentru că se completează reciproc. Taurul și Capricornul pot avea o relație atât de profundă , încât puterea lor creativă în domeniul material ar putea părea inaccesibilă pentru alte semne ale zodiacului. Cu abilitatea de a se completa reciproc într-o manieră blândă și lentă, ei sunt cel mai plictisitor cuplu din afară.

Un Capricorn tipic nu va fi ușor înșelat. Partenerul Gemini poate avea tendința să flirteze mult și să considere “adulterul ușor” normal. Acest mod de gândire aparține unei persoane nebune, în opinia Capricornului. În lumea lui nu există „niveluri” de adulter. Putem spune cu siguranță că Gemenii pot vorbi cu oricine și pot rezolva orice problemă prin comunicare. Din păcate, acest lucru nu înseamnă prea mult pentru un Capricorn, care “miroase” imediat lipsa de profunzime a partenerului. Gemenii și Capricornului nu fac casă bună împreună. Deși ambii caută lucruri pe care le are cealaltă persoană, nu par să le recunoască. În timp ce Gemenii au nevoie de cineva care să-i aducă cu picioarele pe Pământ și să le de profunzime, când se uită la Capricorn, văd pe cineva demodat, tradiționalist și plictisitor.

Compatibilitate cu zodia Rac. 84%

Racul și Capricornul sunt semne opuse, dar există o atracție puternică între ei. Când se întâlnesc, se declanșează o pasiune cum rar există între doi parteneri. Deși Capricornul este un semn de încredere, el este foarte suspicios cu ceilalți. Când se îndrăgostește, va înțelege nevoia celuilalt de a avea un partener de încredere și îi va arăta că este de încredere. Racul și Capricornul sunt obligați să retrăiască povestea de dragoste a cuiva care a trăit înainte de vremea lor. Se pare că ei ar trebui să repare ceva ce s-a stricat undeva în arborele lor genealogic. Sunt semne predestinate să facă față datoriilor karmice, emoțiilor reziduale din familiile lor.



Compatibilitate cu zodia Leu. 27%

Capricornul știe ce se poate ascunde în spatele partenerului Leu și îl poate face pe acesta din urmă să se îndoiască de propriile calități. Minciunile par imposibile între cei doi și, totuși, pot exista multe secrete. Cei doi parteneri ar putea petrece foarte mult timp încercând să-și dovedească unul altuia că este cel mai bun. Ei nu reușesc să înțeleagă că pot fi amândoi cei mai buni, fiecare în propria misiune și propriul rol. Dacă se întâlnesc la momentul potrivit, Leul și Capricornul s-ar putea înțelege de minune. Problema principală din relația lor ar putea fi setul diferit de priorități.

Compatibilitate cu zodia Fecioară. 77%

Un semn de Aer sau unul de Foc ar putea considera conversația dintre un Capricorn și o Fecioară foarte plictisitoare. Fluxul dintre semnele de Pământ, în cea mai pură formă a lor, este insuportabilă pentru celelalte elemente ale zodiacului. Și, totuși, un Capricorn și o Fecioară se bucură de ceea ce au. Capricornul este, prin definiție, un semn în care poți avea încredere. Nu există nimic la Capricorn care să te facă să te îndoiești de el. Fecioarele nu au de ce să fie infidele, cu excepția cazului în care suferă de o lipsă de sentimente sau încredere care nu poate fi controlată. Chiar dacă din exterior pare că lucrurile merg încet, pentru ei au exact ritmul care trebuie. Se respectă reciproc, au încredere unul în altul, iar dacă se și iubesc, au ingredientele necesare pentru o relație stabilă de lungă durată.

Compatibilitate cu zodia Balanță. 34%

Chiar dacă Balanța poate avea uneori motive discutabile, un partener Capricorn o va face să se simtă vinovată chiar și de cea mai mică minciună. Deși nu poți spune despre o Balanță că este eminamente încăpățânată, când stă lângă un Capricorn lucrurile se schimbă și devine o persoană cu care este imposibil să discuți. Dacă ar exista un cuvânt care să descrie relația dintre un Capricorn și o Balanță, acela este “DIFICIL”. Asta nu înseamnă că nu se pot bucura împreună, însă nu este cel mai ușor lucru de făcut. Cea mai mare provocare este lipsa de respect pentru valoarea emoțională inițiată de obicei de Capricorn, dar continuată cu ușurință de Balanță.



Cu cine se iubește Capricornul [Sursa foto: PixaBay]

Compatibilitate cu zodia Scorpion. 64%

Chiar dacă reprezentanții zodiei Capricorn nu sunt întotdeauna sinceri, în relația cu un Scorpion nu simt nevoia să mintă. Dacă ajung să nu fie onești este pentru că simt că nu este suficientă intimitate în relația lor. Scorpionul este un semn fix și imobil, dar totuși în continuă metamorfozare. Ceea ce poate fi cam greu de “digerat” pentru încăpățânatul și pământeanul Capricorn. Dacă își arată reciproc înțelegere și răbdare, pot forma un cuplu desăvârșit. Relația dintre Scorpion și Capricorn poate fi de-a dreptul inspirațională pentru ambii parteneri. Dacă sunt suficient de deschiși se pot ajuta reciproc să-și descopere adevăruri karmice, probleme nerezolvate din trecut, care să-i ajute să construiască o fundație solidă pentru relația lor.



Compatibilitate cu zodia Săgetător. 38%

Săgetătorul este unul dintre cele mai oneste semne ale zodiacului, când vine vorba despre relația lor cu ceilalți, dar rareori este sincer pe deplin cu el însuși. Capricornul simte acest lucru și se consideră înșelat. Săgetătorul și Capricornul se pot înțelege reciproc dacă nu ajung să se lupte pentru a-l convinge pe celălalt că are dreptate. Săgetătorul are un zâmbet optimist care va aduce un zâmbet și pe fața Capricornului. Va fi destul de ușor pentru acesta din urmă să înfrunte o situație grea când are un Săgetător alături. Aceasta nu este relația ideală și rareori cei doi aleg să rămână împreună pentru tot restul vieții. Și totuși, ar putea exista înțelegere și acceptare între cei doi. Se pot distra împreună, pot discuta despre orice.

Compatibilitate cu zodia Capricorn. 62%

Există această nevoie acerbă de competiție între acești doi parteneri, care, totuși, nu-i va ajuta să își consolideze o relație bazată pe încredere. Problema nu vine din minciună, ci din tăcerea pe care o manifestă. Sunt atât de multe lucruri despre care ar putea vorbi doi Capricorni. Relația lor poate deveni o adevărată arenă de dezbatere, însă nu mai mult de cinci minute. Apoi va începe bătălia tăcerii, pe care nimeni nu o poate câștigă. Relația dintre doi Capricorni nu este chiar ideală. Jocul de superioritate dintre cei doi poate crea probleme ce vor duce la finalul inevitabil și ireversibil al relației.

Compatibilitate cu zodia Vărsător. 37%

Unul gândește la rece și nu vrea să greșească, celălalt nu are teamă de confruntare și prețuiește prea mult ideea de adevăr. Cu toate acestea, pot avea viziuni diferite și poate fi dificil să se accepte reciproc. O relație intelectuală între un Capricorn și un Vărsător poate fi dureroasă, mai ales că ambii pot fi foarte reci, distanți și terifiant de tăcuți. Ambii preferă să nu se implice într-o relație decât să încerce să își înțeleagă punctele de vedere. Capricornul și Vărsătorul s-ar putea să nu se găsească atât de interesanți, la început. Ambele semne sunt conduse de Saturn, dar rolurile lor în zodiac sunt cu totul diferite. Punctul nevralgic îl constituie lipsa contactului emoțional.

Compatibilitate cu zodia Pești. 76%

Peștii și Capricornii se vor înțelege perfect și se vor respecta reciproc. Nu se va pune problema de mincuna, deși duritatea și răceală Capricornului îl poate face pe nativul din Pești să mai scape una-două minciuni nevinovate. Dacă poate inspira cineva un Capricorn, Peștii sunt acele persoane. Căile comunicării dintre cei doi sunt întotdeauna deschise. Pot relaționa foarte ușor, știu când să vorbească și când să asculte. Atât Peștii, cât și Capricornii sunt firi timide, dar dornice să afle mai multe despre celălalt. Capricornii pot fi atrași într-o poveste de dragoste nebunească, excitantă și imprevizibilă, dacă partenerul este din zodia Pești. Pe de altă parte, Capricornul poate oferi stabilitate, pace și liniște unui nativ din Pești aflat într-o tornadă emoțională.