Celor doi urmează să li se încheie procedurile din dosar și să fie decisă forma de ispășire a pedepsei pentru fiecare dintre ei.

Dincă a declarat că dorește să fie plasat în arest la domiciliu, însă complicele lui, Fane Risipițeanu a luat o decizie mai puțin obișnuită. El vrea să rămână în arest.

Motivul pentru care Risipițeanu dorește să rămână în închisoare și chiar le-a cerut anchetatorilor acest lucru, este că nu are bani pentru a se întoarce acasă.

Dincă a fost huiduit la tribunal

Dacă Ștefan Risipițeanu și-a exprimat dorința de a rămâne în arest, "Monstrul din Caracal" vrea sa fie cercetat în arest la domiciliu, deși încă încearcă să scape de acuzațiile de crimă și viol.

Când a fost adus la Tribunalul Olt, Gheorghe Dincă a fost huiduit de o persoană care chiar i-a spus că cel mai bine ar fi să se spânzure. Nimeni nu s-a arătat surprins de acest incident, pentru că declarațiile lui, conform cărora a comis atrocități greu de imaginat, au revoltat și șocat o țară întreagă.

Un incident asemanator s-a mai intamplat si in momenmtul in care Dinca a condus anchetatorii pe o pista gresita. I-a pus pe oamenii legii sa caute niste fragmente osoase, despre care spunea ca sunt restule umane ale uneia din victimele sale. Locul era inaccesibil si criminalistilor le-a fost greu se gaseasca probele despre care spunea Dinca. La momentul respectiv, in zona in care se faceau cautari, mai multi oameni s-au adunat si l-au huiduit si injurat pe presupusul criminal din Caracal.