Concert Maluma la București pe 8 aprilie 2022. Artistul vine pentru a doua oară în România

In articol:

Maluma, artistul de origine columbiană în vârstă de 28 de ani, va susține un concert la București, în cadrul turneului său european Europe Tour. Evenimentul va avea loc pe 8 aprilie 2022.

Maluma revine în România într-un nou concert incendiar, în 2022

Maluma, un nou concert în București [Sursa foto: Instagram]

Veste extraordinară pentru fanii lui Maluma! Artistul va conceta din nou în București. Concertul face parte din turneul său european. Deocamdată nu s-au anunțat toate detaliile legate de locație, preț bilete, însă știm sigur că Maluma va avea concert pe 8 aprilie 2022 la București.

Citeste si: Romanca sarutata de Maluma pe scena s-a transformat in vedeta peste noapte! "Iubitul meu s-a suparat"

Citeste si: Fuego a confirmat, în sfârșit! Artistul s-a săturat să tot ocolească răspunsul: "E adevărat 100%...- bzi.ro

View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

Turneul va începe în luna februarie 2022 și pe pagian artistului au fost anunțate și concertele:

24 Februarie Zagreb, Croația

26 Februarie Cracovia, Polonia

27 Februarie Viena, Austria

02 Martie Atena, Grecia

04 Martie Geneva, Elveția

05 Martie Milano, Italia

07 Martie Amsterdam, Olanda

08 Martie Amberes, Belgia

10 Martie Paris, Franța

11 Martie Montpellier, Franța

14 Martie Tirana, Albania

16 Martie London, UK

19 Martie Florența, Italia

20 Martie Zurich, Elveția

Maluma a făcut show de excepție în 2018, în România

28 Martie Luxemburg29 Martie Frankfurt, Germania31 Martie Barcelona, Spania02 Aprilie Lisabona, Portugalia05 Aprilie Madrid, Spania8 Aprilie București, România10 Aprilie Tel Aviv, Israel

Concert Maluma la București, 2018 [Sursa foto: Captură YouTube]

Maluma a mai fost în România în urmă cu patru ani. Artistul a cântat la Romexpo în prima zi a festivalului de muzică latino El Carrusel, în iulie 2018. Timp de două ore, Maluma a cucerit fanii din România cu piesele sale vestimentare și spectacolul grandios de pe scenă. Deși la primul său concert din România a ploua torențial, nimeni nu a ratat concertul.

Citeste si: VIDEO E nou-nouta, abia lansata! Shakira a scos o melodie cu Maluma si suna bine de tot! Va rasuna in toate cluburile!

"Mulțumesc, România. Mulțumesc, București. Să știți că toți sunteți în inima mea! Mulțumesc! Să facem gălăgie! Mulțumesc din suflet, București", a spus Maluma la încheierea spectacolului din 2018.

Maluma a ajuns în atenţia publicului în 2010, odată cu lansarea piesei "Farandulera". În 2013, Maluma a fost nominalizat la MTV Europe Music Awards, la categoria "Best Latin America Central Act", şi în cadrul Latin Grammy Awards, pentru "Best New Artist".

Distribuie pe: