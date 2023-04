Conchita de România scoate la lumină noi detalii despre bătaia din benzinărie! Cine sunt cei care au atacat-o și de ce: "Niște interlopi foarte cunoscuți" | EXCLUSIV

In articol:

Cel supranumit „hairstylist-ul vedetelor” se mândrește cu orientarea sa sexuală și cu stilul său extravagant, dar mai cu seamă se laudă că își trăiește viața fără să țină cont de criticile altora. Din păcate, de curând, a fost implicat într-o bătaie dintr-o benzinărie din Capitală, fiind nevoită să implice organele de poliție.

Conchita de România, filmul bătăii din benzinărie

Conchita de România a fost prinsă într-un scenariu în care nu credea că va ajunge. În urmă cu o seară, a mers liniștită la on benzinărie din București, unde a fost atacată. S-a iscat o bătaie, astfel încât aceasta a fost nevoită să apeleze la poliție. WOWbiz a contactat-o și a aflat întreg filmul conflictului.

"În jur de 23:50, m-am dus la o benzinărie de lângă casa mea să cumpăr ceva. Erau doi domni acolo, am întrebat dacă este deschis, am salutat. Un domn era întins pe canapea acolo, zici că era la plajă în Maldive. Mi-a zis că auzi, tu ești aia de a întreținut relații sexuale cu nu știu ce lăutar? I-am zis că da, eu sunt, ai dovada sau ce? A început să îmi vorbească urât. I-am zis că eu sunt femeie și dacă este șmecher să mă lovească. Un bărbat adevărat nu dă într-o femeie. M-a înjurat, m-a făcut în tot felul, eu am înjurat și eu de toate felurile și a început să îmi dea în cap cu tot ce i-a venit la mână. Vânzătoarele fugeau dintr-un colț în altul. A țipat la mine, m-a făcut bulangiu, mi-a zis să ies afară din magazin, dar nu am vrut să ies. Ce puteau să îmi facă, că eu sunt Dudu și restul lumii. Atunci mi-am lăsat și masculinitatea și feminitatea deoparte, am lăsat capul în pământ și am chemat poliția.", a declarat Conchita de România, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cine a atacat-o pe Conchita de România?

Conchita de România ne-a spus și cine sunt indivizii care au sărit la gâtul ei. Totuși, este fericită că situația este pe cale de a se rezolva, însă recunoaște că a răbufnit în fața oamenilor legii.

"Acolo au dat nume de niște interlopi foarte cunoscuți, că sunt nu știu cine și au dat identificare falsă. De fapt, omul respectiv locuiește în Cancun, nu are nicio treabă cu România. Am sunat la poliție, a venit un echipaj de vreo 5-6 polițiști, am început să plâng.", a mărturisit Conchita de România, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

