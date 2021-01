Concurenții Survivor România! LISTA COMPLETĂ după ultimele schimbări: Cine sunt Războinicii și Faimoșii din sezonul 2

ian 31, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Concurenții Survivor România 2021 au avut parte de prima confruntare directă din Republica Dominicană. Faimoșii și Războinicii au avut de parcurs un traseu dificil în apă, în primul duel al competiției. Premiera celui de-al doilea sezon Survivor România a avut loc sâmbătă, 9 ianuarie, de la ora 20:00, la Kanal D.

Concurenții Survivor România 2021: LISTA COMPLETĂ

Sâmbătă, 9 ianuarie, telespectatorii au putut vedea, începând cu ora 20, la Kanal D, echipa câștigătoare în prima probă Survivor România 2021, sezonul 2. După câteva schimbări, atât la Faimoși cât și la Războinici, iată cum arată lista completă a concurenților care se luptă pentru marele trofeu al competiției.

12 Faimoși. Costi Ioniță deschide lista

Costi Ioniță a intrat în lumea muzicii de mic copil, iar la vârsta de 12 ani a intrat în taraful clubului Constanța. „Îmi plac provocările foarte mult și, dacă nu am făcut armata, m-am gândit că e momentul!”Survivor România” va fi un prilej pentru a mă descoperi în situații neobișnuite, în condiții de trai dificile, cu mâncare foarte puțină sau inexistentă, pentru care trebuie să lupt”, a declarat Costi Ioniță.

Cătălin Moroșanu

Cătălin Moroșanu este unul dintre cei mai buni kickboxeri din România. Sportivul și-a făcut debutul în K1 în anul 2007 la competiția de K1 România 2007, luptând împotriva lui Stefan Leko. „Pentru mine este o provocare uriașă să particip la acest reality show, pe care îl văd că pe o competiție adevărată. Mi-aș dori să fac performanță acolo, dar și să slăbesc”, a declarat Cătălin Moroșanu.

Cosmin Stanciu

Cosmin Stanciu este campion la karate. Sportivul practică karate de la vârsta de șapte ani și, din dorința de a da mai departe ceea ce a învățat, îi inițiază și pe alți copii și adolescenți în acest sport.„Survivor România este cea mai mare provocare din viața mea și cred că voi face față acestei competiții datorită caracterului meu puternic și pregătirii mele fizice", a declarat Cosmin Stanciu.

Alexandra Stan

Alexandra Stan este o solistă vocală și compozitoare din România. Artista a lansat single-ul „Lollipop” spre finalul anului 2009. „Situațiile limită mă vor provoca și e o ocazie specială să stau fără telefon. Va fi ca un experiment social și vreau să văd dacă sunt în stare să mă descurc fără nicio resursă”, a mărturisit Alexandra Stan.

Amna

Amna este o cântăreață română pop/dance. A devenit cunoscută odată cu lansarea hitului “Tell Me Why” în colaborare cu Tom Boxer. „Am avut nevoie de o schimbare și am simțit nevoia să îmi curăț sufletul. Cu siguranță voi fi o femeie mai puternică”, a declarat Amna.

Roxana Nemeș

Roxana s-a născut în data de 16 Aprilie 1989 în Târgu Mureș. De mică a fost captivată de luminile reflectoarelor. „Trebuie să fii perseverent și să crezi mereu în tine. Să fii punctual și să nu renunți niciodată”,a spus Roxana Nemeș.

Culiță Sterp

Culiță Sterp este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, piesele sale aflându-se constant în top trendind pe YouTube, cu milioane de vizualizări. „Am crescut în mijlocul naturii, am stat fără mâncare pe câmp, având grijă de oi; cred că acest concurs mi se potrivește cel mai bine, sunt pregătit pentru el de când eram copil”,a spus Culita Sterp.

Zanni

Zanni este un reprezentant foarte iubit al tinerei generații de artiști lansați de Alex Velea, în proiectul – „Golden Boy Society”. „Mi-am dorit experiență <Survivor România>, presimțeam că o voi trăi, chiar dacă nu știam când se va întâmpla acest lucru.Viața mea a fost <Survivor >, pentru că eu am parcurs niște încercări demne de <Survivor>”, a subliniat Zanni.

Elena Marin

Elena Marin este o dansatoare și un coregraf celebru. Vedeta și-a descoperit pasiunea pentru sport încă de mică, atunci când a practicat gimnastică, după care s-a axat pe dans sportiv. Elena Marin a practicat gimnastica la Clubul Sportiv al Școlii Generale 3 ce aparținea echipei STEAUA. Ulterior, Elena Marin, a devenit instructor de dans sportiv și a predat ore de balet clasic și dans sportiv.

Elena Marin, dansatoare

Jador

Jador a spart topurile cu fiecare piesă pe care a lansat-o, fiind mai mereu pe locul unu în trending-ul din România, iar videoclipurile lui au strâns sute de milioane de vizualizări. „Mi-am dorit să întru în competiția <Survivor România > pentru că vreau să mă redescopăr. Sunt convins că voi vedea viață cu alți ochi când mă voi întoarce”,a spus Jador.

Majda Sandra Aboulumosha

Majda Sandra Aboulumosha este o actriță care s-a născut la 14 octombrie 1987 în Ploiești, județul Prahova. „Supraviețuitoare! Sunt o fire puternică și consider că o să-mi depășesc limitele și o să descopăr foarte multe lucruri”,a scris Majda pe rețelele de socializare.

Simona Hapciuc

Simona Hapciuc este actrița, vedetă de televiziune și antrenor de fitness. „Să fiu o supraviețuitoare, nu a fost niciodată o opțiune pentru mine, ci o obligație de a mă ridică singură din toate mizeriile în care am fost lăsată”, spune Simona Hapciuc.

12 Războinici. Marilena Cuciurean

Marilena Cuciurean, în vârstă de 25 de ani, este multiplă campioană la sanie bob, sport pe care l-a practicat timp de șase ani. „M-am înscris la Survivor România pentru că sunt o fire competitivă, plină de energie, îmi plac provocările și adrenalină”, declara această.

Georgiana - Elena Lupu

Georgiana - Elena Lupu are 24 de ani, s-a născut în Bacău și s-a luptat de la o vârstă fragedă cu greutăți , crascând într-un centru de plasament.„Sunt o persoană foarte puternică, cred că voi face tot posibilul să mă descurc cât se poate de bine, având în vedere că voi avea și echipa alături de mine”,a declarat Georgiana-Elena Lupu.

Roxana Georgiana Ghiță

Roxana Georgiana Ghiță, în vârstă de 22 de ani, este pasionată de sport, a practicat de-a lungul anilor rugby, înot, tenis, kickboxing, baschet, schi.„Îmi doresc foarte tare să îmi dovedesc mie, dar și celor din jurul meu, că sunt o persoană puternică și că sensibilitatea, emotivitatea nu sunt slăbiciuni", a declarat Roxana Ghiță.

Maria Hîngu

Maria Hîngu are 25 de ani și este asistent manager al unei cafenele. Pasiunea pentru sport vine din copilărie, a făcut patru ani de handbal în școala generală și baschet în timpul liceului. „M-am înscris la Survivor din dorința de a-mi întrece toate limitele”, a spus Maria Hîngu.

Mellina

Mellina a dorit să arate tuturor că are capacitatea să înfrunte cele mai grele situații de trai din Republica Dominicană și a acceptat să intre în cea mai aprigă competiție. Cântăreața este cunoscută pentru piesele ei lansate solo sau cu alte vedete, însă puțini știu că vedeta are și veleități de dansatoare.

Mellina, cântăreață

Andreea Moșneagu

Andreea Moșneagu are 31 de ani și este de profesie polițist de frontieră. Este originară din Suceava, dar a venit în București pentru a urma cursurile Facultății de Științe Politice și Administrative. „Am o personalitate puternică și un caracter de fier. Am fost, sunt și voi fi mereu o luptătoare,o adevărată războinică. Am să lupt până la final și sunt sigură că voi câștigă!", spune Andreea Mosneagu.

Alin Sălăjean

Alin Sălăjean are 35 de ani și este prezentator de evenimente. Este căsătorit și, în prezent, locuiește la Cluj. „Pentru mine Survivor este un test al răbdării, al inteligenței, un test al depăşirii limitelor şi, nu în ultimul rând, un test al supraviețuirii”, a declarat Alin Salajean.

Albert Oprea

Albert Oprea are 23 de ani și este antreprenor. Născut în București, este pasionat de mic de actorie și sport. „<Survivor România> mi se pare cea mai mare provocare din viața mea și nu m-am înscris doar cu gândul să apar la televizor, ci m-am înscris cu gândul de a câstiga competiția", a spus acesta.

Sorin Pușcașu

Sorin Pușcășu, 30 de ani, este director de marketing în industria fashion-ului. „M-am înscris la <Survivor România> pentru ca sunt o fire competitivă și ambițioasă, este o provocare în a-mi cunoaște limitele și a le depăși”, spune el.

Lucian Barbu

Lucian Barbu are 33 de ani și este profesor de înot. A trecut prin episoade dificile în copilărie, unele marcându-l profund. La 11 ani, diagnosticat cu hepatită A, a fost nevoit să stea acasă câteva luni. „Consider că această baie de foc prin care voi trece va fi cea mai grea etapă a vieții mele", a spus acesta.

Mariano Starlin Belen Medina

Este originar din Republica Dominicană , are 37 de ani și este instructor fitness și zumba, și percutionist.„Particip la <Survivor România> pentru că este cea mai mare provocare a mea în cel mai adevărat sens al cuvântului. Vreau să-mi arăt că pot să dau totul, indiferent de dificultățile care apar,"a declarat acesta.

Musty Camara

Musty Camara are 39 de ani și este de profesie inginer de sunet. Are trei copii și din 2015 a revenit în țară în care s-a născut, România. Pentru fiii săi își dorește să vină acasă cu trofeul <Survivor România>. „Merg la <Survivor România> în primul rând pentru cei trei copii ai mei: Yared, Noah și Bryan. Vreau să îmi depsasesc condiția fizică și mentală", a spus acesta.

Musty Camara, fratele lui Kamara

Telespectatorii vor putea urmări show-ul în cinci zile ale săptămânii. Mai exact, emisiunea „Survivor România” 2021, sezonul 2, va fi difuzată în fiecare miercuri și joi, de la 22:00, și de vineri până duminică, de la ora 20:00.