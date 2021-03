Concurs incredibil în România! Războinica Alina Pană ”pune fundul” la bătaie Exclusiv

In articol:

Mai exact, alături de alți sportivi, Alina Pană va participa la o înfruntare, la vogă mai ales în țările rusești, o competiție de dat... palme.

Citeste si: Alina Pană de la Exatlon, martoră la un eveniment incredibil care a implicat scene de groaza! Video

Florin Stănică, promotorul primei gale de profil din România, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, cum va avea loc întrecerea. ”Vor fi 14 băieți și opt fete. Alina Pană este și ea printre fete. Competiția va fi una dură, nu e glumă. S-au înscris, deja, la băieți, câteva sute, dar au fost acceptați doar 14, unii chiar luptători profesioniști. Regulile sunt simple: pe rând, cei doi adversari, își vor da palmă, câștigă cine rămâne în picioare. Arbitru va fi Valahu, celebrul luptător, iar premiul va fi de 1.000 de euro”, ne-a spus Florin Stănică.

Citeste si: ”Măcelarul” fratelui Alinei Pană, bătut în închisoare! 11 gardieni, trași la răspundere că l-au lovit cu bastoanele pe violentul interlop Costel Raiciu EXCLUSIV

La fete, la categoria la care participă Alina Pană, regulile sunt ceva mai blânde, chiar dacă vor fi, probabil, la fel de dureroase palmele pe care și le vor da una alteia.

ne-a mai spus organizatorul galei la care va participa și Alina Pană , fosta Războinică de la Exatlon România.

Citeste si: S-a aflat cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida: „Îmi este teamă”- bzi.ro

Citeste si: Despărțire șoc în showbiz! Alina Pană i-a dat papucii iubitului! Totul despre ce s-a petrecut între ei

De altfel, acum câteva luni, dintr-o joacă care a avut loc în biroul lui Florin Stănică a încolțit ideea de a pune la punct o asemnea competiție, eveniment la care a fost martoră și Alina Pană și s-a amuzat pe cinste.

Alina Pană se pregătește intens pentru eveniment

Războinica Alina Pană se pregătește intens pentru competiția în care vrea să devină ”Regină”.

De aceea, Alina Pană merge, regulat, la sala de sport și pune accent la antrenamente pe forța brațelor și întărirea feselor, Războinica fiind decisă să fie în cea mai bună formă în momentul în care se va prezenta în ringul primei competiții de acest gen din România.

Alina Pana e intr-o forma fizica de invidiat

Alina Pană, momente teribile din cauza fratelui ei

În vara anului trecut, Alina Pană a trecut prin momente cât se poate de grele după ce Călin, fratele ei, a fost victima unui atac mafiot în comuna Chiajna de lângă București.

”Când veneam spre casă... Au sărit pe mașină, au blocat strada, au pus barieră... Mai era și altă mașină, nu am avut unde să ne ducem... Am dat mașina mai în față să încercăm să ne apărăm sau să ne retragem, dar nu aveam unde, eram blocați. A sărit Sorin, a dat o dată, m-am ferit, nu am apucat să mă îndepărtez de mașină decât jumătate de metru, au venit grămadă încă două trei persoane, dar nu au apucat să dea, a dat din nou Sorin, am pus din nou mâna... La urmă am auzit: ”Dă-te la o parte, să-l împușc”. Liviu (Liviu Iordan, amicul lui Călin, fratele Alinei Pană, n. red.) era în dreapta mea... A tras, m-am uiat să văd dacă l-a împușcat pe Liviu...”, povestea de pe patul de spital, Călin Pană, fratele fostei concurente de la Exatlon, Alina Pană.