„Confirmarea că am făcut alegerea potrivită” Mihai Morar și Daniel Buzdugan, totul despre rețeta succesului! Cum li s-au schimbat viețile celor doi prezentatori, după ce au devenit persoane publice

Mihai Morar și Daniel Buzdugan sunt doi dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio din țara noastră, iar de 20 ani sunt întotdeauna împreună la matinal, motiv pentru care formează unul dintre cele mai longevive echipe din showbiz. Pe parcursul acestor ani, cei doi au reușit să-și construiască cariere de succes, dar și familii minunate, de care sunt extrem de mândri.

Daniel Buzdugan și Mihai Morar, despre cariera în radio

Fără îndoială, sunt foarte apreciați de ascultători, mai ales că au dat întotdeauna dovadă de umor, profesionalim și devotament, tocmai de aceea au adunat de partea lor o mulțime de fani, care le sunt alături la fiecare pas.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Mihai Morar și Daniel Buzdugan formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri de prezentatori de la noi. Însă pe lângă colaborarea lor din punct de vedere profesional, mai presus de toate sunt prieteni foarte buni și au fost întotdeauna alături unul de celălalt. De 20 de ani fac împreună matinaluri la radio, iar în tot acest timp au trecut prin foarte multe întâmplări frumoase, dar și mai puțin frumoase.

Fără doar și poate, jurnaliștii sunt foarte fericiți pentru faptul că au putut să-și construiască cariere de succes într-un domeniu pe care îl îndrăgesc. Pe de o parte, Mihai Morar mărturisește că șansa lui a fost aceea de a lucra în radio, iar de atunci viața lui s-a schimbat în bine, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal.

„Singura șansă a fost de a lucra în radio, și asta mi-a schimbat viața. Și pe cea profesională, și pe cea personală. Pe Gabriela am cunoscut-o tot în radio.(...) Munca în TV n-a fost nicio șansă, a fost o întâmplare, nu mi-a schimbat viața în niciun fel. Uneori, mă gândesc că poate am pierdut prea mulți ani pe ecrane, puteam să îmi folosesc vocea în alt sens, cu rost. Dar nu regret! Mă bucur că, deși am lucrat atâția ani la TV, am rămas cu picioarele pe pământ și cu capul în stele. Iar Steaua Nordului pentru mine e radioul.”, a mărturisit Mihai Morar pentru Viva.ro.

Pe de cealaltă parte, Daniel Buzdugan a precizat faptul că nu a fost disperat să lucreze în radio, tocmai de aceea lucrurile au venit natural, de la sine. Prezentatorul TV crede că tocmai în acest lucru constă și succesul său, mai ales că în tot acest timp a rămas cu picioarele pe pământ, chiar dacă devenise o persoană publică.

De asemenea, mărturisește că unul dintre cele mai mari avantaje pe care le are profesia sa este tocmai faptul că poate vorbi cu cei din jur, oameni pe care îi întâlnește pe stradă sau în mijloacele de transport în comun, ceea ce nu poate fi decât um motiv de bucurie.

„ Nu am fost disperat să lucrez în domeniul ăsta și probabil, de aceea, m-am bucurat de succes. E ca în dragoste – cu cât pari mai disperat după o fată, cu atât ea fuge mai tare de tine. În momentul în care mi-am dat seama că mă cunoașteți atât, m-am cam speriat un pic, pentru că realizam că nu prea pot să mă mai ascund: orice fac, orice zic e amplificat de pus sub lupă. Eu am rămas un om normal, nu mi s-a urcat la cap și consider că e o meserie ca toate celelalte și că vedete sunt în toate domeniile. Am rămas un om normal la cap și, cu siguranță, n-aș putea să mă dau altcineva pentru că m-ar obosi îngrozitor. Avantajul maxim pe care l-am căpătat lucrând în acest domeniu, fiind o persoană cunoscută, e că pot să vorbesc cu toată lumea, iar asta este fantastic. Să poți vorbi cu oamenii de pe stradă, dintr-un sat, din tramvai, metrou, tren – deseori, folosesc transportul în comun.”, a mai spus Daniel Buzdugan pentru sursa menționată anterior.

