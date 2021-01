Connect-R îi roagă pe internauți să dea o mână de ajutor: „Credeam că povestea s-a sfârșit, dar lucrurile au scăpat de sub control”

In articol:

Connect-R, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, face un apel către internauți. Acesta le cere să fie miloși si din puținul lor să dea mai departe și celor greu încercați de soartă.

Artistul nu este cunoscut doar pentru talentul muzical ireproșabil, ci și povestea sa de viață.

Înainte de a adeveni un cântăreț consacrat în România, Connect-R a mărturisit că s-a întreținut din vânzarea de ziare în intersecție. Ulterior, melodiile lui au încântat urechile milioane de fani atât din țară, cât și din afara granițelor.

Astăzi, însă, artistul are nevoie de o mână de ajutor, nu pentru el, ci face un apel către toți fanii de pe rețelele sociale să sprijine o fetiță prea mică pentru problemele mari de sănătate de care suferă.

Connect-R își roagă fanii să ajute o fetiță bolnavă

După ce în urmă cu puțin timp apela la ajutorul internauților din cauză că a fost interzis pe TikTok și nu știa ce să facă, Connect-R le cere acum iar sprijinul. De data aceasta, cântrețul vrea să ajute o fetiță de doar trei ani care suferă de o boală grea și agresivă.

Connect-R[Sursa foto: Instagram]

„Copiii sunt niște îngeri pe Pământ care își încep aventura la naștere. Cei mici aduc bucuria în sufletul oamenilor și pot să treacă prin orice inimă, fie ea chiar și de „gheață”. Carina are un suflețel de doar 3 ani și are nevoie de ajutorul nostru. Credeam că povestea s-a sfârșit, dar lucrurile au scăpat de sub control”, a scris Connect-R pe Instagram.

Fetița are nevoie de o sumă imensă pentru a se face bine și doar în urma unui sprijin colectiv, aceasta va avea șansa să se vindece și să aibă o copilărie normală, la fel ca ceilalți copii.

„Carina are neuroblastom situat în burtă, al treilea cel mai frecvent tip de cancer întâlnit la copiii sub 5 ani. Pentru a-și putea continua viața, aceasta este pusă la niște costuri foarte mari: 120.000 de euro, o sumă atât de mare pentru familia ei. Haideți să o ajutăm să crească și să ne aducă zâmbetul pe buze tuturor”, a mai scris acesta în mesaj.