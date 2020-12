Connect-R iubește din nou? Detaliul care l-a dat de gol pe cunoscutul artist: "Nu sunt un tată singur!..."

In articol:

Interpretul de muzică ușoară și Misha au divorțat în anul 2017, atunci când cei doi soți au decis să meargă pe drumuri diferite, dar să rămână priteteni de dragul fetiței lor, Maya. Cu toate acestea, până la momentul actual, artistul nu a mai fost văzut cu nicio altă femeie.

Connect-R iubește din nou?

În urmă cu scurt timp, cântărețul a fost întrebat de un internat cum este să fii un tată singur și dacă se descură în această situație. Deși nimeni nu se aștepta la acest răspuns, se pare că artistul nu este singur, semn că există cineva în viața lui la momentul actual.

”Nu sunt un tată singur! Cine a zis că sunt un tată singur? Uite, cineva râde în spate acolo”, a zis Connect-R cu ditamai zâmbetul pe față.

Connect-R[Sursa foto: Instagram]

Misha și Connect-R divorțează

Misha și Connect-R formau unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi din țară. Cei doi au împreună și o fetiță, Maya, dar în anul 2017, aceștia au decis să pună stop relației și să meargă pe drumuri diferite. La vremea respectivă, cântărețul declara faptul că viața merge mai departe și că lucrurile vor intrat, din nou, pe drumul cel bun.

”Nu obişnuiesc să împărtăşesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. A trecut 1 an şi 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii şi părinţii copilului nostru! Viaţa merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea să nu ne pună întrebări, mulţumim anticipat”, a declarat Connect-R în urmă cu ceva timp.