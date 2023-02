Constantin Enceanu a pus pe primul loc sănătatea, dar nu a renunțat la restaurant! Cine s-a ocupat în lipsa lui de afacerea din Dolj: "Greutatea cade pe umerii lor" | EXCLUSIV

In articol:

Constantin Enceanu este unul dintre cei mari artiști de muzică populară de la noi din țară. Este iubit și apreciat de public doar pentru talentul său muzical, ci și pentru aspectul fizic, numit și unul dintre cei mai chipeși interpreți de muzică populară.

Constantin Enceanu și-a lăsat afacerea în mâinile familiei

De o vreme încoace, Constantin Enceanu a pus pe primul loc sănătatea și recuperarea la genunchi. Așa că, nu a mai avut timp de carieră și afaceri. Artistul ne-a dezvăluit cine s-a ocupat de restaurantul său, cât timp a lipsit, din pricina piciorului.

"Eu sunt bine, mă simt bine. De restaurant se ocupă copii mei. Soția, copiii, ginerele, fata. E o afacere de familie. Eu mai puțin sunt luat în calcul, că sunt mai tot timpul plecat. Greutatea cade pe umerii lor, mai puțin pe a mea. Eu mă ocup de treburile administrative, m-am ocupat și acum în perioada asta. Primele trei săptămâni a fost mai greu, dar după aceea ne-a reluat activitatea normal.", a precizat Constantin Enceanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Planurile lui Constantin Enceanu pentru 2023

Anul acesta, ca orice artist, Constantin Enceanu își dorește cât mai multe reușite în plan muzical. Pe plan personal, se gândește doar la sănătate și putere să poată face tot ce și-a propus.

"Îmi doresc să onorez toate contractele pe care le am, mulțumesc lui Dumnezeu. Începând din 1 martie foarte multe spectacole, evenimente private. În rest, mă rog să pot face față tuturor solicitărilor.", a mărturisit Constantin Enceanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Constantin Enceanu, secretul unui fizic în formă

Constantin Enceanu își iubește mult publicul, dar și silueta. Trebuie să se mențină în formă pentru fanii lui și are un ritual pentru asta. Interpretul de muzică populară ne-a dezvăluit secretul lui, pentru a arăta mereu bine. Practic, este simplu: atenție la kilogramele în plus și multă muzică. Mai multe, ne-a povestit artistul.

"Odată cu înaintarea în vârstă, am mai pus acolo un kilogram, dar am grijă, chiar am grijă, de ce să spun. Să nu exagerez, cred că de vreo 2-3 ori pe săptămână mă cântăresc să văd să nu o iau razna. Dar, așa este și firea mea, mai ales pentru că ceea ce fac fac din suflet și pentru suflet. Fac de drag, niciodată nu am plecat, niciodată nu am plecat la drum să câștig un ban, poate unii dintre colegii mei au făcut-o. Eu am plecat la drumul ăsta pentru că mi-a plăcut să cânt, niciodată nu mi-a trecut prin gând că apucându-mă de cântat voi câștiga vreun ban. Nicio secundă! Eu am cântat pentru că mi-a plăcut și probabil că lucrul ăsta se și transmite oamenilor. O fac indiferent cât de obosit aș fi și o fac din plăcere. De foarte multe ori am terminat spre dimineață rupt de picioare, de oboseală, dar asta s-a văzut doar în momentul în care m-am urcat în mașină, atâta timp cât am fost cu oamenii am intrat în transă și am uitat de toate problemele, durerile, oboseala.", a declarat Constantin Enceanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

