Constantin Enceanu a scăpat de kilogramele în plus! Artistul a urmat sfatul medicului: ,,Asta a fost ambiția mea”

Constantin Enceanu este unul dintre cei mai longevivi și îndrăgiți artiști din industria muzicală românească. De-a lungul carierei sale, vedeta a lansat foarte multe melodii care au ajuns repede la sufletele oamenilor. Interpretul de muzică populară a reușit să slăbească cinci kilograme după ce a suferit o operație la genunchi.

Artistul a slăbit cinci kilograme

La sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, Constantin Enceanu a suferit o operație la genunchi. La acea vreme, fanii artistului au fost foarte îngrijorați pentru starea sa de sănătate. Acum, la doar trei luni de la intervenția pe care vedeta a făcut-o, acesta a reușit să slăbească cinci kilograme. Interpretul de muzică populară a mărturisit că medicul i-a spus să aibă grijă să nu se îngrașe astfel, vedeta a mai făcut și alte exerciții pe lângă cele pentru recuperare.

„Am slăbit vreo 4-5 kilograme! Asta a fost ambiția mea, să slăbesc și să fac și recuperarea. Mi-a zis doctorul după operație să am grijă să nu mă îngraș. Făcând zi de zi mișcare și exercițiile pentru recuperare, am avut grijă și la alimentație și am slăbit puțin. De exemplu, dacă iei 5 kilograme în plus, echivalează cu 15 kilograme în plus puse pe genunchi și atunci apasă pe el această greutate. Eu după o lună și jumătate de operație am renunțat la tot”, a declarat artistul, potrivit Click.

Cum s-a recuperate Constantin Enceanu după intervenția suferită

În urma operației la genunchi pe care a făcut-o, solistul a avut nevoie de destul de mult timp de recuperare. Doctorul i-a recomandat acestuia ca în prima lună să meargă în cadru, apoi trei săptămâni cu două cârje și după o lună și jumătate să rămână doar cu o singură cârjă. Dar, din fericire, după o lună de zile, artistul a renunțat să se mai ajute de ceva pentru a merge, ba chiar a vrut să rărească și ședințele de recuperare, dar acest lucru nu a fost posibil.

,,Doctorul a zis că o lună de zile să merg cu cadrul, apoi timp de trei săptămâni cu două cârje și după o lună și jumătate să rămân doar cu o cârjă. Dar după o lună am renunțat la tot. Acum două luni de zile, după operație, făceam recuperare la greu! Îmi mai fac și singur exercițiile pe care pot să le fac. Inițial, în noiembrie și decembrie am făcut recuperare și exerciții în fiecare zi. De la 1 ianuarie voiam să fac o zi da și una nu, dar nu m-a lăsat terapeutul. Se pare că până în martie trebuie să fac zilnic aceste exerciții, câte 2 ore pe zi că să mă refac cum trebuie”, a mai adăugat cântărețul.