„Puiul meu iubit” Ileana Sterp, mesaj emoționant pentru cel de-al doilea copil al său. Sora lui Culiță Sterp radiază de fericire

Ileana Sterp va avea ocazia să își țină în brațe cel de-al doilea copil al familiei cât de curând. Sora lui Culiță Sterp este nerăbdătoare să facă cunoștință cu surioara sau frățiorul micuței Carla, iar imaginile cu burtica în prim-plan pe care tânăra mămică le postează în mediul online vor fi, peste ani, amintiri mai mult decât prețioase.

Ileana Sterp se simte o mămică împlinită și fericită pe deplin. Chiar dacă cea de-a doua sarcină a venit la pachet cu o serie de dificultăți, sora lui Culiță Sterp știe că toată acestă perioadă grea va conta pre puțin în momentul în care va deveni, cu acte în regulă, mămica a doi copii. De această dată, nu și-a dorit să afle sexul bebelușului, fiind convinsă de faptul că orice îi va dărui viața, va primi cu multă fericire. Mesajele pline de iubire adresate bebeluțului ei sunt la ordinea zilei pe pagina de Instagram a Ilenei sterp. Cel mai recent dintre acestea i-a emoționat de-a binelea pe fani.

„Nerăbdătoare să te țin în brațe, puiul meu iubit!”, a fost mesajul pe care Ileana Sterp l-a postat în dreptul fotografiei cu burtica de graviduță.

Cum se descurcă Ileana Sterp în perioada sarcinii?

Recent, Ileana Sterp a dezvăluit admiratorilor ei că viața de femeie însărcinată cu grija treburilor casei, dar și cu încă un copil mic de care să aibă grijă poate fi extrem de epuizantă. Pe lângă fericirea pe care o simte în fiecare moment alături de fetița sa, sora lui Culiță Sterp nu poate să nu recunoască că unele zile din viața sa pot fi cu adevărat dificile.

„Într-adevăr, e din ce în ce mai greu. Gătit, curățenie, spălat, activități cu Carla, etc. Plus că nu pot să dorm noaptea, cred că asta îmi pune capac. Astăzi am stat toată ziua în pijamale, nu m-am simțit deloc bine. Mi-am dorit doar să o hrănesc pe Carla, în rest nu am făcut mare lucru”, le-a povestit Ileana Sterp urmăritorilor săi, pe contul personal de Instagram.