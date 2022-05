Constantin Enceanu sărbătorește 1 Mai muncitorește! Colindă țara în weekend-ul în care petrecăreții nu dorm: „Am un turneu greu zilele acestea”

In articol:

Constantin Enceanu prețuiește enorm momentele liniștite, petrecute în familie, însă weekend-urile îl găsesca mai mult în deplasare. De 1 Mai, Enceanu face ceea ce iubește cel mai mult: cântă și sărbătorește prin muzică.

Constantin Enceanu: „Mi s-au oferit și 10.000 de euro să plec de acasă.”

Enceanu este unul dinte cei mai iubiți și apreciați artiști de muzică populară din țara noastră, așa că este solicitat în permanență la fel și fel de evenimente. La finalul unei săptămâni pline de repetiții și sesiuni de înregistrări în studio, cântărețul de muzică populară colindă țara ca să bucure oamenii cu vocea sa. Ca un artist adevărat, lui Enceanu îi place să se cufunde total în munca sa și să strălucească pe scenă, în aplauzele publicului. Chiar dacă are anumite perioade din an în care nu pleacă nici în ruptul capului de lângă cei dragi, acesta a mărturisit că 1 Mai a fost dintotdeauna Ziua Muncii pentru el în adevăratul sens al cuvintelor.

Citeste si: Ce se întâmplă dacă pui o rolă de hârtie igienică în frigider? Trucul la care apelează gospodinele din întreaga lume- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„N-am stat niciodată acasă de 1 Mai! Am stat acasă doar în prima zi de Paște. Nu plec niciodată de acasă! Nici în ziua de Crăciun nu plec niciodată de acasă! Mi s-au oferit și 10.000 de euro să plec de acasă...dar sunt destule weekend-uri pe care nu le petrece cu familia, așa că Paștele și Crăciunul le fac mereu în sânul familiei”, a declarat Constantin Enceanu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Constantin Enceanu face dezvăluiri emoționante de la filmările pentru piesa dedicată lui Petrică Mîțu Stoian: „Mi se făcea pielea de găină!”| EXCLUSIV

Constantin Enceanu: „Aș vrea să mă pot menaja, dar nu am cum.”

Ritmurile muzicii folclorice din Oltenia sunt apreciate în toată România, așa că miniturneele în care se îmbarcă Enceanu weekend de weekend pot fi, uneori, foarte obositoare pentru acesta. De 1 Mai, Enceanu nu are recital la munte sau la mare, ci mai aproape de casă, pentru a se putea recupera mai ușor după cântările din zilele trecute.

„Nu sărbătoresc acasă de 1 Mai. Vineri am fost în Giurgiu, am avut recital de zilele orașului. Sâmbătă la Calafat. Duminică sunt în Teleorman și, după undeva în Argeș, deci nu stau acasă. Aș vrea să mă pot menaja, dar nu am cum. Am un turneu greu zilele acestea. Sărbătoresc 1 Mai prin muncă!”, a dezvăluit Constantin Enceanu pentru WOWbiz.ro.