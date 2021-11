Constantin Enceanu și-a pierdut cel mai bun prieten! Olteanul a făcut mărturisiri dureroase: ”Petre, când vin acolo sus, o să cântăm din nou împreună”

In articol:

Constantin Enceanu suferă cumplit după ce bunul său prieten, Petrică Mîțu Stoian, și-a pierdut viața, seara trecută. Celebrul cântăreț de muzică populară s-a stins din viață în urma unor complicații apărute post-covid-19. Mîțu Stoian a murit pe patul de spital, după ce a fost internat pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului din Reșița.

Vestea morții lui a venit ca un trăsnet pentru familie, apropiați și pentru toți iubitorii de muzică populară.

Constantin Enceanu, un bun prieten al lui Petrică, este foarte îndurerat de moartea acestuia. ”Îmi e greu să spun ce e în sufletul meu. O durere imensă. Când am aflat că se îndreaptă în lumea cea fără dor eram la telefon cu impresarul dumnealui. Mi-a spus ‘Costele, Petre a plecat’. Am oprit maşina, m-am dat jos din maşină şi am urlat ca un nebun. Am simţit nevoia să mă răzbun pe soarta asta cruntă ce a avut-o. Am urlat de durere. Am avut un frate adevărat pe care mă puteam baza la orice oră din zi şi din noapte.

Crede-mă că aş fi făcut orice în momentele alea să pot să-i dau o mână de ajutor lui Petre. Să mai trăiască măcar câteva zile, un an, să-şi ia rămas bun cum se cuvine de la toată lumea. Era cel mai fericit om, pentru el nu exista ceartă. Nu puteai să te cerţi, evita acest lucru. Regret din suflet că a plecat aşa de repede de lângă noi. În inima mea a rămas un mare, mare gol. Nu o să-l umple nimeni. Nu am avut niciun coleg atât de apropiat cum a fost el. Am bucurat mulţi oameni împreună. Aşa a vrut Dumnezeu, l-a luat să le cânte sfinţilor şi celor care sunt deja pe lumea cealaltă”, a spus Constantin Enceanu la RomaniaTV.

Enceanu a mai povestit că dacă colegul lui de scenă ar mai fi trăit, i-ar fi mulțumit pentru că i-a fost prieten o viață de om. „I-aş fi mulţumit pentru că a fost prietenul meu atâţia ani de zile. În adevăratul sens al cuvântului. Îi mulţumesc pentru că a acceptat să fim împreună pe scenă şi să venim cu ceva nou pentru oameni. Petre, cu siguranţă, când o să vin acolo sus, împreună o să reluăm acest proiect al nostru şi să-i bucurăm şi pe cei de dincolo”.

Constantin Enceanu, despre cea mai dragă amintire cu Petrică Mîțu Stoian

„ Nu pot să spun că am o singură amintire. Am amintiri foarte frumoase cu Petrică, ar trebui să scriu o carte. E mult de povestit în câteva minute. Lângă Petre tot timpul era o atmosferă plăcută, era pus pe şotii. Dacă eram întorşi pe dos, ştia să ne scoată din starea aceea. Avea o energie debordantă, o dorinţă de viaţă nemaipomenită. Îmi spunea că s-a pensionat şi vrea să vadă lumea, să vadă locuri frumoase. A spus că vrea să aibă grijă de sufletul lui. Mi-a spus că o să scăpăm de perioada asta, a pandemiei, şi că avem mult de muncă. Petrică n-a murit şi n-o să moară generaţii de aici înainte pentru că rămân melodiile. Asta e marea noastră bucurie. Cântecul rămâne nemuritor”, a mărturisit Enceanu, la postul de televiziune precizat mai sus.

