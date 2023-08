Constantin Măgureanu, implicat într-un scandal fără margini! Artistul și soția lui au fost acuzați de înșelătorie, chiar de un coleg de breaslă: „Am avut un șoc”

In articol:

Conflictele din lumea interpreților de muzică populară parcă nu se mai termină! De data aceasta, personajele principale într-un scandal de proporții sunt Constantin Măgureanu și soția lui, Veronica. Deși cei doi nu prea s-au mai afișat în lumea mondenă în ultimul timp, se pare că problemele nu îi ocolesc, la câțiva ani după ce partenera de viață a artistului a produs un accident rutier.

De curând, un tânăr artist, pe numele său, Leonard Petcu, i-a acuzat pe Constantin Măgureanu și pe soția acestuia că l-ar fi lăsat fără bani! Într-o postare pe rețelele de socializare, Leonard a povestit că, în urmă cu câțiva ani, înainte de pandemie, a hotărât să cumpere mașina soților Măgureanu, însă nu a putut să le plătească atunci decât o parte din bani. Deși, la momentul acela, Veronica Măgureanu i-a spus lui Leonard că îi va da mașina atunci când el îi va putea oferi restul sumei datorate, se pare că femeia s-a răzgândit. În prezent, vehiculul are deja alți proprietari, iar soția lui Constantin Măgureanu nu vrea să îi dea înapoi lui Leonard banii pe care acesta îi plătise pentru mașină.

„Bună seara! Niciodată nu am făcut un astfel de anunț aici, pe Facebook, prin care să îmi spun nemulțumirile, nu îmi place sa ma victimizez, întotdeauna am luptat și am muncit pentru tot fără absolut nici un compromis! Vreau sa fac cunoscuta o situatie in care n-as fi crezut ca ajung vreodata. Am cunoscut de mult familia Măgureanu, pe Constantin cat și pe Veronica Andrea Măgureanu. Toate bune și frumoase atât prin colaborări artistice cât și petreceri private, iar încrederea pe care o aveam in Veronica Magureanu era totala! Dar, am avut ghinionul de a ma înșela cu privirea la încrederea ei. In urma cu doi ani a vrut sa vândă o mașina si m-am oferit sa o cumpar eu. I-am dat un avans reprezentand 12.000 de lei și urma sa achit și restul. Intelegerea a fost ca mașina sa ramana la ea pana reusesc s-o achit in totalitate. A venit Pandemia, (dupa cum știți, noi cei care cântam, am ramas fara evenimente) am apelat-o și i-am spus ca nu mai pot lua mașina din cauza situației, sa o vândă și sa-mi returneze avansul… Ea m-a liniștit, asigurandu-ma ca o tine pentru mine pana ne revenim din situația asta cu toții. I-am spus ca ii voi da bani in Octombrie, anul trecut, dar am avut un soc cand am aflat ca a vândut mașina! Am sunat-o sa aflu ce se intampla, iar raspunsul ei m-a lasat interzis: “Mai, băiatule, tu nu știi ca orice avans in 6 luni se pierde?? Ai pierdut avansul!“. In situația in care eu i-am dat avansul in mâna, de fata cu soțul ei Constantin Măgureanu, fără a face vreun contract sau o chitanța la mâna, cum este posibil sa pierzi un avans fără a avea un document la mâna??? Dovezi ca i-am dat acesti bani am, le are si avocata care se ocupa de procedurile legale necesare recuperarii prejudiciului. Va întreb și eu pe voi, cei care va pricepeți, ce fel de om poate fi numita aceasta Veronica Andreea Măgureanu?”, a scris Leonard Petcu, într-o postare pe pagina lui de Facebook.

Leonard Petcu îi acuză pe soții Măgureanu de înșelătorie [Sursa foto: Facebook]

Veronica Măgureanu, implicată într-un accident rutier

În urmă cu câțiva ani, soția lui Constantin Măgureanu era acuzată că a produs un accident rutier, în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața. După ce familia victimei a apărut la câteva emisiuni televizate și a povestit ce s-a întâmplat, Veronica Măgureanu a fost asaltată de mesaje răutăcioase și nu a mai rezistat. Într-un final, soția artistului a recunoscut că, într-adevăr, a fost implicată într-un accident rutier, lucru care i s-ar fi putut întâmpla oricărui șofer, după cum declara atunci Veronica.

„Zilele acestea am trăit un coșmar al vieții mele. Totul a plecat de la apariția fiului și a soțului meu în platou, au fost comentarii de la diverse persoane, care deja sunt identificate la poliție. Eu acum doi ani am avut un nefericit accident de mașină, nedorit, i se putea întâmpla oricărui șofer. Vreau să menționez că îmi pare nespus de rău, sunt om, se poate întâmpla în orice secundă oricui. A fost un dosar, s-a finalizat… La 11 noaptea mi-a sărit pe mașină o turmă de oi și ciobanul, eram pe drum național, viteza mea era legală. A fost un șoc pentru mine, o traumă pentru mine și copilul meu minor, cu care eram în mașină. Nu vreau să-mi fie pătat numele, pentru că, dragilor, sunt om, am suflet, nu știți traumele prin care au am trecut alături de copilul meu, nu a fost ușor și simplu deloc. Fumez, beau cafea, dar nu beau și m-au acuzat că aș fi fost băută la volan. Este ușor să stai în spatele unui computer și să tastezi, vreau să stăm față în față, toți au plângere la poliție. Nu-i cunosc pe acești oameni, nu am de ce, eu am făcut exact ceea ce a spus legea, sunt cetățeni care, probabil, ne poartă nouă de grijă. Nu spun că nu-mi pare rău, s-a întâmplat, nu cu voia mea, dar ca să acuzi un om de crimă, de omor, asta ar înseamna că eu voit să merg să caut pe cineva și să-l omor, de aceea se numește accident, eu nu sunt vinovată. Nu accept ca oamenii să mai arunce cu noroi în familia mea, nu trebuie să fiu plăcută de toată lumea”, a spus Vera Măgureanu, în emisiunea lui Cristi Brancu.