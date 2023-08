„O fată atât de nefericită” Ana Morodan a spus totul, la câteva luni după accident! Care este adevărul din spatele perfecțiunii afișate de ea în mediul online

In articol:

Ana Morodan trece printr-o perioadă destul de dificilă, deși au trecut mai bine de 4 luni de la accidentul rutier care i-a dat viața peste cap. În ultimul timp, vedeta a încercat din răsputeri să se vindece de dependența de pastile și să își schimbe total modul de viață, lucruri despre care a vorbit deschis în mediul online, după ce a fost implicată într-un scandal de proporții din cauza incidentului pe care l-a provocat în Capitală.

Deși, înainte de nefericitul eveniment, Ana Morodan afișa viața perfectă pe internet, dar și în reality-show-ul în care este personaj principal, contesa digitală a hotărât să spună, într-un final, ce tristețe se ascundea în spatele zâmbetului pe care îl purta întotdeauna în aparițiile sale publice. Într-un mesaj transmis pe pagina ei de Instagram, Ana Morodan le-a spus urmăritorilor ei că momentele de sensibilitate sunt normale, iar oamenii perfecți, fără probleme, nu există. Mai mult, vedeta a mărturisit că, de-a lungul vieții ei, a evitat să își arate emoțiile în public, pentru că așa a fost educată, lucru pe care acum îl regretă.

„In this era of my social media usage aș vrea să normalizez și momentele de fragilitate. Alea pe care nu le-am arătat niciodată pentru că așa am fost învățată de mică: să fiu puternică și să fiu lipsită de manifestări sensibile în public. Și de aia am ajuns un model de succes pentru multă lume, dar o fată atât de nefericită pentru mine și în ochii mei. Așa că azi aș vrea să vă spun tuturor care ați fost educate sau self educate ca mine că e ok să nu fii bine. Și e ok să nu fii perfectă în fiecare zi. Și prostia pe care am zis-o eu acum 3 ani și o zic multe blogheoze acum, cum că suntem aici să inspirăm, nu să fim plângăcioase, e un bulls**t. Toți avem nevoie să știm că și cei pe care îi urmărim au zile nașpa!”, a scris Ana Morodan pe pagina ei de Instagram.

Ana Morodan le-a dat câteva sfaturi urmăritorilor ei din mediul online [Sursa foto: Instagram]

Ce s-a schimbat în viața Anei Morodan după accidentul rutier

După 4 luni de la accidentul rutier pe care l-a provocat în Capitală, Ana Morodan și-a găsit curajul de a vorbi deschis cu oamenii care o urmăresc pe rețelele de socializare.

În mediul online, vedeta își ține fanii la curent cu evoluția stării sale de sănătate și le povestește prin ce lucruri trece în procesul de vindecare împotriva dependenței de pastile . În urmă cu câteva săptămâni, Ana Morodan mărturisea că se confruntă cu ceva probleme în această perioadă, căci s-a lăsat pradă tristeții și a uitat să se bucure de lucrurile care înainte îi aduceau satisfacție.

„Ma gândeam acum că atunci când te lași prins numai de tristețe și de întuneric, uiți o groază de lucruri, așa, încetul cu încetul. Mai ales când starea asta persistă de mai mult timp. Uiți o groază de lucruri faine și că ar trebuie să ne focusă, să nu uităm de ele. Eventual, pe mine cred că m-ar fi ajutat să-mi fac și o listă. Spre exemplu, pe mine m-a trigger-uit că vara asta am fost doar în locuri care au piscină și mi-am dat seama că mie îmi plăcea foarte mult să înot și nu m-am mai dus. Am ajuns să stau în pat. (…) În rest, mă țin aici pe echilibru și îmi place că-mi iese, nu m-aș fi gândit”, a spus Ana Morodan pe pagina ei de Instagram.