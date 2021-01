Copiii concurenților de la Survivor România 2021. Cine sunt participanții care sunt așteptați acasă de către copii

In articol:

Survivor

Copiii concurenților de la Survivor România 2021 - Cătălin Moroșanu

România 2021 a debutat pe 9 ianuarie 2021. Pe concurenți îi așteaptă luni întregi de competiție, departe de familie și de cei dragi. Cu cine au rămas acasă copiii concurenților de la Survivor România 2021.

Cătălin Moroșanu și soția sa au o fetiță, dar își doresc și un al doilea copil. Concurentul din echipa Faimoșilor și-a lăsat fetița acasă cu mama sa.

“Când îmi iau fata în braţe trăiesc cel mai frumos moment din viaţa mea. Înainte să o am pe fiica mea, la vreo 22 de ani, ziceam că am timp şi de copii, că oricine poate face, că eu trebuie să am glorie, să fiu în top. Acum, la vârsta de 35 de ani, văd cât de important este copilul. Am avut şi glorie, sunt şi în top, dar am şi un copil. Când ai un copil, ţi se schimbă total viaţa. Acum ne mai dorim, un frăţior sau o surioară pentru fetiţa mea, nu are importanţă ce e, doar să fie sănătos”, a spus Cătălin Moroşanu la Antena Stars.

Copiii concurenților de la Survivor România 2021 - Amna

Amna are un băiețel în vârstă de 6 ani şi jumătate.

Vedeta din echipa Faimoșilor este divorțată și îl crește singură pe David Cristian.

„El vrea să doarmă cu mine, vrea să stea cu mine. Eu încerc să-i explic că e bine să avem și prieteni diferiți, nu să umblăm numai unul cu celălalt, dar seara stăm împreună și dormim împreună, pentru că nu petrecem timp suficient pe timpul zilei și eu cred că e foarte sănătos pentru copil să stai cu el”, spunea Amna în urmă cu ceva timp.

Copiii concurenților de la Survivor România 2021 - Culiță Sterp

Culiță Sterp va deveni tată pentru prima oară în acest an. Concurentul din echipa Faimoșilor se declară cel mai fericit concurent.

”Iubita mea trebuie să nască. Chiar dacă n-o că câștig, o să merg acasă cel mai fericit dintre toți”,a dezvăluit Culiță Sterp, în primul episod de la Survivor România.

Copiii concurenților de la Survivor România 2021 - Majda

Majda Aboulumosha din echipa Faimoșilor are o fetiță de 7 ani pe care o crește singură.

"Nu prea bine, dar eu tot o susţin. Şi aş vrea să câştige, numai că ea se descurcă binişor...Am foarte mari emoţii, numai că vreau să mă obişnuiesc cu aceste emoţii ca să fie mami mai bine. Pentru că mi-a zis la aeroport, că dacă sunt eu puternică o să fie şi mami. Şi aşa am făcut, şi a fost mai puternică.", a declarat fiica Majdei la Teo Show.

Copiii concurenților de la Survivor România 2021 - Simona Hapciuc

Simona Hapciuc are un băiețel de 3 ani pe care îl crește singură, după ce tatăl acestuia a refuzat să-l accepte.

”El nu și-a cunoscut copilul, a decis să se retragă complet, eu am decis să nu-l caut, să nu-l dau în judecată pentru paternitate, pentru penisa alimentară. Dacă va simți el, la un moment dat, să facă acest lucru, atunci sigur va veni către copil. Problema nu a fost el, pentru că el și-a dorit foarte mult copilul, amândoi l-am dorit, nu s-a întâmplat să rămân însărcinată, am lucrat să rămân însărcinată... Problema e că între timp a intervenit mama lui. Ea a fost tot mamă singură, tatăl lui l-a părăsit când el avea trei luni. Mama lui, efectiv, și-a transpus toată iubirea și toată viața către fiul ei. Din ce am observat din discuțiile cu ea, simte nevoia să se răzbune pentru ce a trăit ea și să facă și pe altcineva să simtă durerea prin care a trecut ea. Din discuțiile cu ea am înțeles că ea nu accepta sub nici o formă ca Ionuț să aibă o nouă familie”, a dezvăluit Simona Hapciuc într-un interviu pentru un post de televiziune.

Copiii concurenților de la Survivor România 2021 - Musty Camara

Musty Camara este căsătorit cu o româncă și are trei copii.

„Merg la <Survivor România> în primul rând pentru cei trei copii ai mei: Yared, Noah și Bryan. Vreau să îmi depășesc condiția fizică și mentală, să mă reconectez cu natura de care îmi este foarte, foarte dor. Cu siguranță intru într-o competiție dură, care îmi va forța toate limitele”, a spus Musty înainte să se aventureze în competiția din Republica Dominicană.