Culiță Sterp și Daniela vor avea o fetiță?! Cine i-a dat de gol: „Ne-am gândit la nume”

Culiță Sterp și Daniela Iliescu vor deveni părinți pentur prima dată în acest an. Iubita Faimosului de la Survivor România a făcut dezvăluiri în premieră la Teo Show despre sarcină și despre cum se descurcă fără iubitul ei în această perioadă frumoasă, dar dificilă.

Viitoarea mămică a mărturisit că este sigură că iubitul ei îi va fi alături atunci când ea va naște. Daniela Iliescu ar urma să nască în luna iunie.

Teo Trandafir i-a adresat o întrebare capcană Danielei Iliescu. Viitoarea mămică a fost întrebată despre numele pe care i-l voi pune fetiței, deși blondina nu a recunoscut momentan sexul copilului.

Teo Trandafir:Are control asupra numelui fetiței sau poți să te impui?

Daniela Iliescu:Nu v-am spus încă dacă este fetiță sau băiat.

Teo Trandafir:A zis el că e tată de fată.

Daniela Iliescu:A zis ceva, dar n-a înțeles toată lumea.

Mai vedem. Ne-am gândit la nume.

Daniela Iliescu, însărcinată în patru luni, despre separarea de Culiță Sterp: „Mi-a fost greu în primele două nopți”

Daniela Iliescu a dezvăluit cu ultimul său control a decurs foarte bine și va urma să nască în luna iunie. Chiar dacă îi este mai greu fără Culiță Sterp , ea susține că are lucrurile sub control.

„Mă simt foarte bine! Chiar mă simt foarte bine și, chiar dacă Culiță este plecat, îmi este bine! Cu sarcina mai ales, mă bucur că totul merge bine. Am fost săptămâna trecută la control și pare că totul este în regulă”, a dezvăluit Daniela Iliescu.

Iubita lui Culiță Sterp a dezvăluit că i-a fost un adevărat sprijin în luarea deciziei de a pleca la Survvor România.

„L-am încurajat fără să mă gândesc la mine, sincer, și doar în ultimele două zile am simțit așa cu adevărat că el chiar pleacă și o să îmi fie greu fără el… Nu a fost simplu, dar eu sunt obișnuită cu schimbările astea, că și eu am stat departe de familie mult timp și cumva mi-am pus în cap că el este acolo, că are oportunitatea asta, are o șansă să zic unică în viață și m-am concentrat pe asta. Mi-a fost greu în primele două nopți, pentru că, atunci când am ajuns acasă mi-am dat seama că nu mai e plecat doar la cântare și era gol”,a declarat iubita lui Culiță Sterp.