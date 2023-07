„Copiii mici plângeau” Maria Dragomiroiu, clipe de coșmar în aeroport! Artista nu mai știe cum să iasă din situația în care se află

In articol:

Fiind o artistă foarte solicitată și apreciată de românii din toate colțurile lumii, Maria Dragomiroiu străbate lumea în lung și-n lat pentru a susține concerte. De această dată, interpreta de muzică populară a fost prezentă în Germania, la Nürnberg, acolo unde s-a simțit foarte bine, însă unde încă are parte și de o situație care i-a ridicat nivelul de stres la cote maxime nu doar ei, ci tuturor celor care așteptau să revină acasă cu avionul în data de 3

iulie.

Maria Dragomiroiu a fost obligată de circumstanțe să rămână În Germania vreme de două zile în plus pentru că zborul a fost anulat de două ori din cauza unor probleme tehnice în zile consecutive, din cauza aceleiași erori. Momentan nu se știe cât va mai fi necesar până ce aeronova va fi pusă în funcțiune, însă artista a rămas cu un gust foarte amar după această experiență, chiar dacă compania aeriană le-a oferit tuturor pasagerilor cazare gratis și vouchere pentru mâncare. Pentru moment, artista nu știe cu exactitate când va ajunge înapoi în București.

„Nu știm dacă plecăm azi sau nu dacă mergem iar la hotel. Ne plimbă ca pe oi. De ieri (n.r. 3 iunie), de la ora 4 dimineața, trebuia să plecăm. Am urcat în avion, dar a apărut o eroare la computer. Am stat o oră în avion. Era cald, copii mici care plângeau. Au zis să ne ducem la un hotel și să venim la 5 dimineața. Ne-am trezit cu noaptea-n cap, am urcat iar în avion și când au pornit motoarele a apărut, din nou, acea eroare. Suntem tot aici la aeroport și nimeni nu ne spune nimic. Ce să spun, este foarte obositor, nu e deloc ok să ne facă așa ceva. Este umilitor pentru că nimeni nu spune nimic! S-a mai întâmplat și alaltăieri, nu s-a putut zbura. E o aiureal totală, o degringoladă! Nu știe nimeni dacă plecăm sau nu, suntem 148 de persoane, mulți cu copii mici. Nimeni de la WizzAir nu vine să ne spună, așteptăm”, a declarat Maria Dragomiroiu, potrivit Romania TV.

Care a fost explicația oferită de compania aeriana în cauză?

Reprezentanții companiei aeriene nu a stat cu mâinile în sân în tot acest timp. Conștienți că neregulile produse au creat un mare disconfort pasagerilor, aceștia au grijă ca avionul să fie pus în funcțiune cât mai repede, oferindu-le acestora gratuitate în ceea ce privește cazarea la hotel și hrana pentru zilele suplimentare pentru care rămân în Germania.

„Zborul W4 3102 de la Nurnberg la București Otopeni, din 3 iulie, a fost reprogramat pentru 4 iulie, deoarece aeronava care opera zborul a trebuit să fie supusă unor verificări tehnice neplanificate. Pasagerii au fost informați despre situație și li s-au oferit cazare și vouchere pentru alimente, conform regulamentului. Pe 4 iulie, aeronava avea în continuare nevoie de verificări tehnice, astfel că zborul a fost amânat din nou. După ce a fost repusă în folosință, aeronava a decolat și a aterizat la București la ora locală 16:50. Compania își cere scuze pasagerilor afectați de această situație și reamintește că siguranța pasagerilor, a echipajului și a aeronavei este prioritatea sa și că face tot ce îi stă în putință pentru a evita și reduce întârzierile”, au precizat reprezentanții companiei, scrie Click!.

