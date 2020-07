In articol:

Corina Caragea și-a ținut ascuns iubitul mereu și asta pentru că, așa cum a mărturisit nu a vrut să-și expună viața sentimentală în public. Nici măcar paparazzi, susține Corina Caragea, nu au surprins-o cu iubitul, însă de câteva ori a fost văzută în compania tatălui ei, iar toți s-au grăbit să spună că vedeta tv are un ”iubit bătrân”.

Tocmai pentru că nu a vorbit niciodată de iubitul său, Corina Caragea a fost cuplată cu diverse vedete, persoane publice.

Corina Caragea și Cristi Chivu, amanți? Ce zice Corina

Recent, într-un interviu pentru revista Life, Corina Caragea a povestit despre bărbații despre care s-a scris că i-ar fi fost iubiți sau amanți.

”Am citit în presă că am o relație cu Cristi Chivu. Iar eu nu-l văzusem măcar o dată în realitate. Era o minciună cap-coadă, de la cum ne cunoscusem, până la unde am luat masa de seară. Nu-mi venea să cred cum poate cineva să scrie așa. A trebuit să răspund la toate întrebările prietenilor și cunoscuților care m-au sunat. Familia, colegii mă întrebau despre asta. A fost un talmeș-balmeș pe care nu mi-l doream. Mă gândeam ce spune acel om, de ce să creadă că îmi fac apariții pe spinarea lui. Or, eu nu sunt așa, nu fac așa ceva. Nu vreau să mă urc pe cariera nimănui”, a povestit Corina Caragea despre cum a fost cuplată cu fostul mare fotbalist Cristi Chivu.

Vedeta tv a mai dezvăluit că a avut parte de momente tensionate după ce a fost atacată în mediul virtual de fostele iubite ale lui Lucian Viziru, un alt bărbat celebru cu care fusese cuplată de-a lungul timpului.

”Un alt moment îngrozitor a fost când m-au cuplat cu Lucian Viziru, de la Gaz pe foc și m-am trezit pe o listă cu o grămadă de „foste” de-ale lui, despre care habar nu aveam. Nici pe el nu îl știam.

Apoi am fost „cuplată” cu Robert Turcescu, care îmi era coleg la Realitatea și era căsătorit, cu un copil acasă. Dar nu aveam nimic împreună. Și mă gândeam ce-o zice nevasta lui despre așa ceva. Îmi venea să-mi cer scuze, deși nu făcusem nimic.

Să citești că „l-am vânat luni de zile pe Robert Turcescu pe holurile Realității!” era sinistru”, a povestit Corina Caragea.

Corina Caragea, surpinsă cu tatăl său, despre care s-a spus că e iubitul bătrân

Paparazii au continuat să o urmărească pe Corina Caragea, pe care sperau să o surpindă alături de iubit. Așa s-a trezit vedeta tv cuplată cu …propriul tata și acuzată că-i e amantă!

”Am citit într-o revistă că sunt cuplată cu un tip în vârstă, însurat, cu doi copii, care mă aduce la castinguri și mă întreține. Iar omul era tata, iar nevasta „înșelată” era mama. E adevărat că tata e un tip tânăr și cool, nu arăta ca „tata” și putea trece ușor drept prietenul meu.

Într-o zi ne-au urmărit niște paparazzi pe un șantier de blocuri în construcție, apoi au scris că m-am dus cu iubitul să-mi cumpere apartament. Iar mie îmi venea să strig în gura mare: „e tata! Și nu-mi cumpără el, mă ajută să iau ceva cu rate pe care mi le plătesc singură!”, a mai dezvăluit Corina Caragea în interviul pentru respectiva revistă.

Înainate de a ajunge prezentatoare Tv, Corina Caragea a fost vedetă de videoclip

Corina Caragea a aparut, in urma cu 15 ani, in videclipul celor de la Bliss, o trupa de baieti care a facut furori la acel moment. In costum de baie, senzuala, vedeta cu trasaturi exotice, a facut senzatie in respectivul clip. In vremea in care a aparut in videclip, Corina Caragea avea doar 20 de ani si visa la o cariera in tv. Citeste CONTINUAREA AICI