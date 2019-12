UPDATE 17:30 - Cornel Galeș a murit. Viviana, actuala iubită a fostului partener al Ilenei Ciuculete, a confirmat decesul.

Cornel Galeș a murit. Știrea inițială

Un zvon cutremurător circulă despre văduvul Ilenei Ciuculete Cornel Galeș. Există informații că ar fi murit într-un accident de mașină Cornel Galeș, nimeni altul decât soțul Ilenei Ciuculete, artista de muzică populară decedată în mai 2017.

Citeste si: Cornel Galeș îi dă de gol pe băieții Ilenei Ciuculete! Ce filmare a publicat ”văduvul” cu o săptămână înainte de reluarea procesului pentru averea artistei | EXCLUSIV

Nașa de cununie a lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete a mărturisit printr-un comentariu pe Facebook că ar fi primit o veste cumplită. Văduvul regretatei cântărețe de muzică populară a murit într-un accident de mașină.

"Am primit telefon de la un agent de circulație din Spania că Cornel Galeș a avut un accident și e mort. Tu știi ceva, a mai confirmat o prietenă", a spus nașa lui Cornel Galeș într-un comentariu pe Facebook.

Primele declarații ale blondei Viviana, șefa și iubita lui Cornel Galeș: ”Am aflat, sunt disperată...” EXCLUSIV

Viviana, femeia despre care s-a spus că i-ar fi fost iubită lui Cornel Galeș după tragicul deces al Ilenei Ciuculete, este în aceste momente, disperată, încercând să afle dacă bărbatul a murit sau nu.

Contactată de WOWbiz.ro, Viviana, șefa și iubita lui Cornel Galeș, a recunoscut că trece prin momente cât se poate de dificile.

”Nu știu foarte multe. M-a contactat Doina, cea care i-a fost nașă lui Cornel și mi-a spus că s-ar fi întâmplat o tragedie. Am aflat, sunt disperată că nu reușesc să dau de prietenul lui de acolo, să mă lămuresc. Voi pleca, mâine, de dimineață, deja am rezolvat, și voi afla ce s-a întâmplat. Sper să fie doar un zvon fals, dar nu reușesc să dau nici de el, nici de prietenul lui, ceea ce mă pune pe gânduri. Sper, totuși, să nu fie adevărat, iar Cornel să nu fi avut acel accident de circulație în Spania”, ne-a spus, în exclusivitate, Viviana.

Cornel Galeș a murit. Primele declarații ale nașei lui Cornel Galeș: ”Ne-au dat și număr de cadavru” EXCLUSIV

Doina Belu, nașa de cununie a lui Cornel Galeș cu Ileana Ciuculete, a vorbit în exclusivitate cu WOWbiz.ro despre tragedia care s-ar fi întâmplat în Spania, finul ei fiind, acum, presupus mort într-un accident de circulație.

ne-a spus în exclusivitate Doina Belu, nașa de cununie a Ilenei Ciuculete și a lui Cornel Galeș.

Mai mult decât atât, Doina Belu ne-a dat detaliile presupusului accident de circulație pe care l-ar fi avut Cornel Galeș. ”Erau trei în mașină, Cornel era la volan. Nu avea centură, cineva a intrat în ei și el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care era în mașină, era în stare de șoc și abia înțelegeam ce spune. Ne-au dat și număr de cadavru, am rugat pe cineva care știe spaniolă să sune acolo. Cadavrul există, dar nu vor să ne dea detalii pentru că nu îi lasă legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu știu ce să mai zic... Sper să nu fie adevărat, dar cred că este”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Doina Belu, nașa lui Galeș, după ce s-a anunțat că văduvul Cornel Galeș a murit.