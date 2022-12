Cornel Galeș, uitat de apropiați, la trei ani de la deces. Doar câteva persoane au fost prezente la parastas: "La cimitir nu vine nimeni, fiica nu a vrut să se implice în nimic"

In articol:

Pe 1 decembrie s-au împlinit 3 ani de când Cornel Galeș s-a stins într-un mod fulgerător, într-un accident de mașină. Doina Belu, nașa acestuia și a Ilenei Ciuculete, a organizat un parastas în amintirea bărbatului, dar au participat doar câteva persoane.

Femeia a dezvăluit că nimeni nu mai merge la mormântul lui Cornel, nici măcar fiica lui.

Citește și: Scandalul moștenirii a luat sfârșit! Pe mâinile cui a ajuns averea Ilenei Ciuculete, la cinci ani de la moartea artistei: "A fost bine pentru toată lumea!"

Trei ani de la moartea lui Cornel Galeș

Au trecut trei ani de când Cornel Galeș a murit și tot atâția de când nimeni nu mai merge la mormânt, să-i aprindă o lumânare. Doina Belu, nașa bărbatului, este singura care are grijă de locul de veci și care îi organizează pomenile. Femeia susține că nici măcar fiica lui Cornel nu vrea să se implice atunci când vine vorba despre parastasele în memoria tatălui său: "Și de ce m-am revoltat? Am fost și noi la cimitir să marcăm această comemorare. La cimitir nu mai vine nimeni, că el nu are pe nimeni. Are o fiică, dar fiica nu a vrut să se implice în nimic, le-a cedat și băieților (n.r. băieților Ilenei Ciuculete), băieții sunt unicii moștenitori.", a declarat Doina Belu, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Citeste si: “Crucea este crăpată.” Ileana Ciuculete ar putea fi deshumată la 7 ani de la decesul ei. Motivul pentru care copiii ei vor acest lucru- kfetele.ro

Citeste si: Vestea cruntă despre VIOREL Lis! Din păcate, e adevărat. Oana Lis a confirmat- bzi.ro

Cornel Galeș și nașa lui, Doina Belu [Sursa foto: Captură YouTube]

Băieții Ilenei Ciuculete se gândesc să-și dezgroape mama

Dacă în ceea ce îl privește pe Cornel Galeș fiica acestuia preferă să stea departe de tot ceea ce îi amintește de tatăl său, băieții Ilenei Ciuculete fac tot posibilul pentru a-și strămuta mama la Craiova. Momentan, însă, cei doi se lovesc de o problemă serioasă, căci nu găsesc actul locului de veci unde artista este îngropată: "Fără acel act nu ne ia în considerare. Am dus actul acela, că fata lui Cornel, Claudia Galeș, a renunțat la drepturi, iar el, din partea lui, nu mai are pe nimeni. Mai suntem noi, dar pe mine asta mă interesează, să rezolvăm și această problemă. Crucea este crăpată mai demult.

Probabil s-a mai deteriorat, vă dați seama…Dacă nu am acte, nu putem face nimic. Asta a fost situația. Prin tot ce am trecut până acum ne-a întărit. A trecut. În caz că, Doamne ferește, nu vor să ne ajute, să facem acte, noi așteptăm. La șapte ani o strămutăm pe mămica la Craiova, că avem voie. Eu m-am săturat de lupte cu autoritățile.", a declarat Mugurel Sfetcu, băiatul Ilenei Ciuculete, pentru viva.ro.

Ileana Ciuculete și Cornel Galeș, alături de băieții artistei [Sursa foto: Facebook]