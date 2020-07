In articol:

Anul acesta, deși este o situație de criză, creatoarea de modă Nicoleta Negură reușește să rămână în atenția publicului și are nenumărate comenzi pentru rochii de mirese și ținute de petreceri.

Citeste si: Andreea Bănică lansează un atac dur la adresa Iuliei Albu: „O perversă și o prefăcută!”

Citeste si: Roxana lui Salam, eșec total în lumea modei! Se visa Kim Kardashian, dar afacerea cu haine a ajuns un dezastru

Citeste si: Anunțul unui expert în coronavirus: „Cred că vom trăi câţiva ani buni obligaţi să purtăm mască”

Mai mult, în plină pandemie, Nicoleta Negură a lansat o linie de rochii de mirese intitulată "Corona", iar ședința foto a fost una inedită, având în vedere că modelele îmbrăcate în rochii de mirese au fost suspendate în aer, la o înălțime de peste 50 de metri, pe fațada unui hotel din Suceava, sugerând, astfel, regyulile de distanțare socială.

"De ani buni sunt în acest domeniu și nu mă sperie această criză. Trebuie să învățăm să nu ne lăsăm influențați, să gândim pozitiv. Eu și echipa mea am lucrat încontinuu, am făcut rochii la comandă, personalizate, ceea ce implică ore de muncă și timp. O parte din nunți s-au reprogramat pe anul viitor ceea ce înseamnă că o să avem un an 2021 plin. Am lucrat la noua noastră colecție cu mare drag, ea poartă numele ,,Corona’’, ca să fim în trend! Colecția cuprinde 12 rochii de mireasă, toate fiind lucrate din dantelă, mătase și tull franțuzesc. Aplicațiile sunt lucrate și cusute manual, la unele s-au lucrat și 30 de zile.

Ședința foto a fost realizată la hotelul lui Ștefan Mandachi și ne-a dat mari emoții. Am vrut să ieșim un pic din tipare cu această ședință. Cred că ne-a ieșit, eu sunt foarte mulțumită", a spus Nicoleta Negură.

Cine este Nicoleta Negură?

Nicoleta Negură este unul dintre designerii talentați din România. Ținutele sale sunt purtate de nenumărate vedete, iar colecțiile au fost prezentate pe podiumurile internaționale de modă. Anul trecut a făcut furori la Milano Fashion Week cu o rochie unicat, purtată de fashion blogger-ul Diana Toma.