Inna este târâtă prin tribunale din cauza unui dosar în care are calitatea de reclamant. Cântăreaţa a dat în judecată „Centrul român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi”, obiectul dosarul înregistrat pe 8 mai 2017, la Tribunalul Bucureşti, fiind “drept de autor şi drepturi conexe”. (vezi cum s-a distrat Inna în vacanţa petrecută alături de iubit)

Inna este târătă prin tribunale. E susţinută de producătorii ei

Nu doar Inna figurează ca reclamant, ci şi Sebastian şi Marcel Barac, producători muzicali, compozitori, dar şi componenţi ai trupei Play & Win.

În 2012, Inna şi Play & Win au lansat piesa "INNdiA", iar în 2014 au colaborat la melodiile "Take Me Higher", "Low", "Devil's Paradis", "Tell Me". Mai mult, Play & Win a produs şi alte piese ale Innei, între 2008 şi 2015.

Inna este târâtă prin tribunale. Dosarul a avut peste 15 termene amânate

Inna şi membrii trupei Play & Win reclamă drepturi neachitate pentru aceste piese, însă au mari probleme în instanţă. Până acum, dosarul a avut peste 15 amânări, multe dintre ele din cauza lipsei raportului de expertiză. La şedinţa din 1 noiembrie 2019, judecătorii au amânat din nou cauza, “pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză, acordă termen la data de 16.01.2020”.