Coșmarul din vacanță nu s-a terminat pentru Anda Adam! Vedeta și familia ei au rămas înzăpeziți în vârful muntelui

Anda Adam și familia ei au ales să petreacă sărbătorile de iarnă într-un cadru de poveste, la munte. Totuși, vacanța lor perfectă a fost umbrită de câteva incidente neplăcute. Primul s-a întâmplat în urmă cu doar câteva zile, când între blondină și o turistă a avut loc o altercație.

A fost chiar nevoie de intervenția agenților de poliție, care după ce au venit la fața locului au găsit-o pe Anda Adam cu zgârieturi pe față.

„La data de 24 decembrie 2021, în jurul orei 15:10, Poliţia Staţiunii Poiana Braşov a fost sesizată prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, în interiorul unei societăţi în regim hotelier situate pe raza Staţiunii Poiana Braşov din judeţul Braşov, are loc un conflict spontan între două persoane de sex feminin.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au identificat persoanele implicate. În cauză, s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări, în rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "lovirea sau alte violenţe", instrumentat sub coordonarea unităţii de parchet competente, în care se va propune soluţie legală la finalizarea anchetei", a transmis Nadia Olaru, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.

Ei bine, vacanța lor nu a fost lipsită de alte peripeții. În urmă cu puțin timp, artista a dezvăluit pe rețelele de socializare că a rămas alături de membrii familiei în vârful muntelui!

Anda Adam a urcat cu telecabina și s-a întors cu salvamontul

După o zi de distracție pe derdeluș, Anda Adam și familia ei erau gata să se întoarcă la hotel, doar că vremea nu a fost prielnică. Aceștia au rămas înzăpeziți în vârful muntelui și a fost nevoie de intervenția salvamontiștilor.

Artista a povestit totul pe Instagram, dar nu a fost deloc dezamăgită de toată situația, ba din contră, aceasta a fost încântată de faptul că a va bifa o nouă experiență inedită: să se plimbe cu utilajele de deszăpezire ale autorităților.

„Noi am rămas aici blocați, sus. Așteptăm să vină să ne coboare cu ceva mare, un utilaj. E în urcare, sperăm că ajunge la noi, că dacă nu am rămas aici, dar a meritat derdelușul”, a spus pe Story Anda Adam.

Anda Adam, mamă pentru trei copii

După despărțirea de fostul soț, artista și-a regăsit fericirea în brațele lui Joseph. Cei doi au planuri mari de viitor și de curând s-au logodit. De asemenea, familia Andei Adam s-a mărit substanțial, așa cum a visat ea dintotdeauna.

„Eu sunt oricum o fire mai dură, iar el este foarte calm și foarte blând, iar eu sunt puțin mai impulsivă. (...) Eu de când mă știu am suferit de singurătate, părinții mei sunt plecați de foarte mult timp și niciodată nu am fost așa, să luăm masa în familie. Iar acum Dumnezeu mi-a dat exact ce mi-am dorit. Acum sunt într-o familie foarte numeroasă și când ne strângem la masă suntem 12-14. Am trei copii dintr-o dată, pentru că Joseph mai are o fetiță de vârsta Evelinei, Azac, un băiețel de 13 ani și Nicole de 5 ani și jumătate și Evelin de 6 ani.

Eu am ieșit câștigată, fără efort, fără burtă, pac: trei copii. Moș Crăciun mă iubește și anul acesta mi-a adus cel mai frumos cadou. Nu cred că mi-aș fi dorit și aș fi putut să scriu o scrisoare în care să pot să-i spun că îmi doresc ceva mai mult decât asta: o familie numeroasă, iubire, mulți copii”, a mai declarat Anda Adam la Teo Show.

