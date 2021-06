Coșmarul neștiut al fetelor de la Survivor! Raluca Dumitru: ”Îmi cădeau smocuri de păr, în fiecare zi”! Care este cauza fenomenului care le afectează grav pe concurente? EXCLUSIV

Raluca Dumitru, acoperită cu noroi 01:29, iun 30, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

De la probleme hormonale la retenția de apă sau luarea în greutate, fetele de la Survivor s-au confruntat de-a lungul a două sezoane cu probleme medicale mai mari decât ale băieților.

Raluca și-a pierdut o parte din podoaba capilară în Dominicană

Supraviețuirea în junglă nu este pentru oricine, iar acest lucru a fost confirmat și de faimoasa Raluca Dumitru, care a relatat cu ce situație neașteptată s-a confruntat în Republica Dominicană.

Raluca a povestit că nu se aștepta să se adapteze la viața în junglă și că toți prietenii ei se așteptau să cedeze după doar câteva zile. ”Nu mi-am dat seama de acasă cât este de greu să nu ai la dispoziție fie și câteva obiecte de igienă, să nu mai vorbesc de faptul că ești izolat și că vrei să comunici. Din fericire, nu am avut parte de probleme grave de sănătate, însă m-am confruntat cu o situație pe care nu am anticipat-o.

Citeste si: Primele declarații ale Faimosului Sebastian Chitoșcă, după ce a fost eliminat de la Survivor România: "Dacă era să fiu ipocrit..."

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Mi-a căzut foarte mult păr în junglă, îmi cădeau smocuri întregi, aproape în fiecare zi. Principala cauză a fost aceea că nu aveam cu ce să mă pieptăn, părul se încâlcea de la dormit sau de la traseele prin apă, nisip și noroi, și nu aveam o perie la dispoziție să pot să-l descurc. Noi ne spălam doar în mare, iar asta nu ne ajuta prea mult pe noi, fetele cu părul lung”, a povestit Raluca Dumitru pentru WOWbiz.ro.

Cum a reușit Raluca să-și salveze părul, până la urmă?

Situația risca să ajungă dramatică dacă show-ul se prelungea pentru Raluca, însă până la urmă, salvarea a venit tot de la echipa ei. ”La un moment dat, am avut o luptă pentru recompensă în care ni s-a oferit ocazia să facem duș. A fost, probabil, unul dintre cele mai importante rewarduri pentru mine, pentru că după câteva luni am putut să-mi descurc părul. După ce m-am spălat, am turnat foarte mult balsam, și subliniez: foarte mult. Abia după aceea am avut curaj să bag peria în păr, altfel aș fi făcut și mai rău”, a mai spus Raluca Dumitru.

Raluca Dumitru a rămas cu o podoabă capilară mai săracă

Citeste si: Marele secret al Elenei Marin, dezvăluit: a sunat-o pe Elena Ionescu de la Survivor sezonul 1, pentru a-și pune la punct strategia! A învățat de la cea mai bună?! EXCLUSIV

Faimoasa a dezvăluit și modul în care a putut să-și păstreze luciditatea și să n-o ia razna în camp. ”Am dormit foarte mult, enorm de mult. La început nu am crezut că pot să dorm în baracă, însă după efortul depus la jocuri, cădeam pur și simplu și nu mă mai ridicam până a doua zi. La un moment dat, Zanni a făcut o glumă și a aruncat o nucă de cocos lângă mine, însă nici nu m-am clintit. Nu m-am trezit nici măcar în seara în care Zanni a fost mușcat de scorpion și a primit îngrijiri medicale”, a mai spus Raluca pentru WOWbiz.ro.