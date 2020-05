In articol:

O romanca din Italia, infectata cu coronavirus, povesteste cosmarul prin care trece de cand a aflat ca s-a imbolnavit de COVID-19. Este somera, nu mai are bani, iar autoritatile o ignora.

Mihaela Tudor, femeia care locuieste de 13 ani in Italia, a lucrat ca ingrijitoare a unei batrane. Cand italianca a murit de coronavirus, romanca a ramas fara loc de munca.

Romanca din Italia infectata cu coronavirus: "Medicul mi-a spus ca-i pare rau"

In plus, testele facute au fost pierdute. Mihaela e acum izolata in casa, singura si fara bani.

„Lumea întreagă s-a prăbuşit asupra mea, pentru că între timp şi eu am început să am simptome, tuse uscată, dureri în gât şi dureri musculare. De atunci, fiica mea şi partenerul meu sunt în carantină, până când ASL m-a contactat chemându-mă să fac testul de verificare, la Centrul Agroalimentar din Setteville”, a spus Mihaela Tudor.

Romanca de 46 de ani se plange ca i s-au pierdut testele de verificare. Medicul abia a recunoscut ce s-a intamplat.

Citeste si: Prima reacție a Marianei Moculescu după ce fostul ei soț a ajuns la spital, suspect de coronavirus

Citeste si: Se redeschid primele magazine dupa o luna si jumatate de izolare. Tara in care s-au relaxat masurile

„Medicul mi-a spus că-i pare rău şi aproape că nu avea curajul să recunoască. Doamnă, înţeleg supărarea dumneavoastră, dar trebuie să vă întoarceţi la noi, mi-a spus, testele au fost trimise la spitalul San Giovanni şi s-au pierdut, nu ştim ce s-a întâmplat cu ele. Următoarele le vom trimite la Spallanzani şi totul va fi bine. Nu mai am încredere. I-am scris şi primarului Michel Barbet un mesaj privat pe pagina sa de Facebook explicându-i problema. A văzut mesajul, dar nu mi-a răspuns. Am fost închisă timp de o lună, acum sunt şomer, în timp ce partenerul meu nu poate merge la muncă pe şantier: Între timp am de plătit chirii şi facturi de plătit, dar şi alte cheltuieli. Fără bani este dificil. Primarul nu-mi răspunde, ASL ne pierde testele, trebuie să tac şi să aştept? Nu mai ştiu ce să fac şi luminiţa de la capătul tunelului nu reuşesc să o văd”, a declarat, plangand, Mihaela Tudor, pentru Tiburno TV.