Acum câteva zile, celebrul compozitor Horia Moculescu a fost internat de urgență la spital, fiind suspect de coronavirus. Vedeta de 83 de ani avea febră și acuza stări de rău, la toate acestea adăugându-se și o suferință pulmonară mai veche. Cunoscutul medic Adina Alberts a vorbit pe contul personal de socializare despre starea de sănătate a marelui compozitor Horia Moculescu, despre modul în care a fost testat pentru COVID-19 și ce simptome îngrijorătoare a avut.

”A fost o noapte de foc și foarte încărcată emoțional în spitalul în care a fost internat aseară, pentru că marele maestru a manifestat simptomele unei răceli. Și pentru că eu cunosc bine atenția pe care o are pentru sănătatea sa, pentru că dl Horia Moculescu este unul dintre seniorii din grupa de risc de care Asociația Dr. Adina Alberts se ocupă îndeaproape, nu am crezut nicio secundă că ar putea avea COVID-19. Astăzi, imediat ce am aflat că are probleme de sănătate, l-am sunat și am auzit din gura dumnealui cea mai bună veste: “Rezultatele celor patru teste sunt „NEGATIVE!” Acum este ACASĂ, se bucură că a trecut peste această emoție și mi-a dat acceptul să împărtășesc cu dumneavoastră minunata veste! Îi transmit și aici, așa cum i-am spus și telefonic: “Mă bucur enorm, MAESTRE!!! MULTĂ SĂNĂTATE și să ne revedem cu bine! Vă iubim!", este mesajul publicat atunci de Adina Alberts.

Mai degrabă indiferentă la suferința lui Horia, Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului, a avut o primă reacție după spitalizarea acestuia. ”Va multumesc pentru urarile transmise cu ocazia zilei de nastere a fiicei mele, Nidia Mihaela Moculescu”, a scris Mariana, care s-a despărțit cu mare scandal de Horia Moculescu.