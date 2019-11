Cosmin Cernat, premiat la Gala Celebrity Awards – Barbati de succes

Cosmin Cernat a fost premiat aseara la gala Celebrity Awards - Barbati de succes, un eveniment devenit traditie, prin intermediul caruia sunt recunoscute meritele unor personalitati din diferite domenii de activitate: televiziune, sport, medicina, muzica sau cinematografie.

Cosmin Cernat este unul dintre cei mai valorosi oameni din peisajul media din Romania, cu o experienta vasta ca prezentator de televiziune, realizator TV si comentator sportiv. Indragitul prezentator a tinut sa le multumeasca tuturor celor care i-au fost alaturi in cariera inceputa in urma cu 25 de ani, dar si romanilor din Edmonton, Canada, care l-au ajutat in perioada cat a locuit acolo.

"Greu de sintetizat 25 de ani de munca in cateva randuri! Cand am aparut prima oara la TV, sotia mea era in clasa a saptea! Interesant e ca nu ii placea deloc de mine, ci de Radu Naum, fostul meu coleg din TVR. Pentru ca e vorba de inceputuri, vreau sa le multumesc celor care m-au ajutat atunci, Cornel Pumnea si Vlad Enachescu. Apoi a urmat intalnirea cu Valeriu Lazarov, care mi-a schimbat viata si cariera in divertisment si nu numai. Alte borne importante au fost anii petrecuti la Eurosport, comentariile de la cele 7 editii de Jocuri Olimpice, dar si perioada petrecuta la Federatia Romana de Lupte.

In inima mea va ramane mereu momentul lansarii Kanal D in Romania, dar si anii minunati petrecuti aici. Sper din toata inima ca si la urmatoarea aniversare, 50 de ani de cariera, sa ma prinda tot la Kanal D. Un sfert de secol nu inseamna numai momente placute si vreau sa le multumesc unor persoane care au fost alaturi de mine indiferent de pozitia ocupata sau de hainele pe care le-am purtat: Sorin Mihailovici, Horatiu Nicolau si Ugur Yesil”, a declarat Cosmin Cernat.