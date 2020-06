Cosmin Olăroiu construiește locuințe de lux la Mamaia, el colaborând cu un reputat arhitect, Daiel Ciocăzanu. “Cred că perioada pe care am petrecut-o în afara ţării, care este destul de mare, undeva la peste 20 de ani, mi-a permis să văd foarte multe lucruri. Şi chiar foarte multe lucruri frumoase, interesante, din care mi-am dorit tot timpul să aduc şi în România. Şi să încep ceva care să aducă un plus de valoare pieţei autohtone. De asta mi-a venit această idee şi am plecat la acest drum. Este un început, nu sunt un expert în construcţii, nu sunt un constructor, sunt oameni abilitaţi care fac lucrul acesta”, a declarat Olăroiu la Look Sport. (vezi cum arată vila din București a lui Olăroiu)

"Eu am lucrat cu Daniel Ciocăzanu în mai multe proiecte până la acest proiect. Cred că ne cunoaştem foarte bine, fiecare ştie ce vrea celălalt şi reuşim să ne întâlnim undeva la jumătatea drumului şi am creat lucruri frumoase şi interesante. Şi de asta am încercat să facem şi la o scară mai mare. Avem în plan mai multe proiecte, acesta este primul şi sper eu ca acest proiect să se ridice la nivelul pe care îl dorim şi să ne adresăm unui anumit segment de piaţă. De-asta dorinţa mea în permanenţă a fost să facem un lucru de top. Daniel face lucruri de genul ăaasta şi de asta l-am cooptat tot timpul. Pentru că reuşim să ne înţelegem şi să facem lucruri peste nivelul marketului la momentul acesta”, a mai dezvăluit Cosmin Olăroiu.

