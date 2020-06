Costin Marculescu Liceenii. Imagini de colectie cu actorul gasit mort

Costin Marculescu Liceenii. Imagini de colectie cu actorul din filmul care i-a adus succesul

Costin Marculescu a fost gasit mort in propria locuinta, miercuri noapte, iar din primele informatii ar fi fost decedat de zile bune.

Actorul nu mai fusese vazut de cateva zile, nu raspundea la telefon, iar cainele Maxy latra insistent in imobil. Prietenii vedetei au fost cei care au alertat autoritatile. Vecinii sai din blocul unde barbatul statea cu chirie, sustin ca actorul Costin Marculescu ar fi fost vazut in viata pentru ultima oara in cursul zilei de sambata, moment in care a iesit cu cainele la plimbare.

Marculescu se pregatea sa publice o carte la care lucra deja de o buna vreme – „Bomba cu fitil aprins”. Desi a preferat ca in ultimii ani sa se regaseasca in scriitura, s-a facut remarcat cu ajutorul televiziunii, in anul 1984, la doar 15 ani. Actorul aparuse in doua piese de televiziune – „Misiune speciala” si „Ecaterina Teodoroiu”.

In cinematografia si-a facut intrarea in 1985 in filmul „Al patrulea gard langa debarcader”, regizat de Cristina Nicolae. A absolvit Academia Nationala de Teatru si Film I.L. Caragiale promotia 1989 – 1993, dar in anul 1986 primise de care a amintit toata viata – rolul din „Liceeni”, care a surprins cu o replica ce nimeni nu o va uita.

Costin Marculescu traia in trecut, dupa ce pierduse tot

Costin Marculescu avea probleme financiare - in toamna anului trecut fusese executat silit de banca. Apropiatii stiau ca actorul Costin Marculescu avea o situatie delicata, facea reclama unor restaurante pentru o masa calda si avea multi prieteni care-l ajutau.

Costin Marculescu fusese in toamna anului trecut executat si de o banca, unde facuse in 2016 un credit. Costin Marculescu nu a scapat de executarea silita pe care a solicitat-o banca la care actorul a facut un credit in 2016. Desi exista o hotarare definitiva a Instantei privind executarea din 2017, abia in vara lui 2019 aceasta a fost si pusa in practica. In Decizia Judecatoriei, din iunie 2019 scria: “Admite cererea.

Incuviinteaza executarea silita in temeiul titlului executoriu. Fara cale de atac. Pronuntata, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi 25.06.2019”. Iar suma pentru care Costin Marculescu fusese executat era una nu foarte mare, mai exact 6619,47 de lei, la care acum se adaugau si dobanzile si penalitatile.

Costin Marculescu avusese mai multe procese in ultimii ani

Nu era singurul proces de executare pe care il avusese Costin Marculescu in ultimii ani. Costin Marculescu a mai fost implicat intr-un proces. Presa a relatat ca Marculescu s-a trezit cu o citatie la un proces in care creditorii au solicitat validarea popririi la locul de munca. Creditorii au deschis procesul dupa ce au transmis mai multe somatii la "Compania Artistica Costin Marculescu SRL" , iar societatea nu a oferit nici un raspuns.

Prin urmare, banca i-a deschis un nou proces lui Marculescu, pentru a-i putea lua o treime din veniturile incasate in calitate de administrator al firmei. Numai ca, in ultima perioada, Costin Marculescu nu mai avea activitate. Se concentrase pe aparitia cartii sale biografice.

Era o carte de care Costin Marculescu era tare mandru, era gata, numai ca amanase din diverse motive lansarea. Cartea lui Marculescu se numeste "Bomba cu fitil aprins", avand descrierea "Carte incendiara autobiografica", iar de cate ori vorbea despre aceasta, Costin Marulescu spunea ca dezvaluirile lui vor face valuri in showbiz.