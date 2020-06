In articol:

Costin Mărculescu părea mai mereu vesel, îi plăcea să meargă la petreceri, unde uneori și cânta. Costin Mărculescu trăia singur, era singur. Nu avusese noroc în dragoste, iar despre marea sa dramă puțin știu.

Deși își expunea de fiecare dată viața la tv, Costin Mărculescu nu reușea să-și spună adevărată suferință.

În urmă cu câțiva ani, Costin Mărculescu a trăit un șoc când a aflat că este tatăl unui băiețel de 5 ani. În 2015, Samira, o tânără din Timișoara a apărut brusc în viața lui Costin Mărculescu și nu singură, ci cu un băiețel de 5 ani, despre care spunea că este al actorului. Costin Mărculescu nu și-a pus prea multe întrebări, nu a acuzat-o pe femeie că nu i-a spus 5 ani că e tată, a fost doar fericit o vreme!

Nu a durat prea mult, de fapt nici măcar un an, și Samira a dispărut din viața lui Costin Mărculescu cu tot cu băiat. Așa că, după ce își adusese mândru băiatul în platoul emisiunii și-l prezentase tututor, la mai puțin de un an, venea singur și vorbea despre despărțirea de Samira.

"De frica ei, mi-am dus tot din casa. Si buletinul, si pasaportul, hainele... De frica sa nu mi le ia. Momentele de dragoste le faceam pe fuga, in baie. Nu eram linistiti, degajati. Motivele au fost inventate de ea de fiecare data... Am fost impreuna 201 zile. Acestea au fost un calvar, nu am avut somn, nu am avut liniste...

A adus in casa in jur de 100 de milioane de lei vechi. A cumparat jucarii, prostii. In 2003 am iubit-o. Am 'reiubit-o'. Am iubit-o, ca altfel nu ii acceptam tot ce mi-a facut. Relatia noastra nu se va relua niciodata! Sper sa fie fericita, sa isi gaseasca pe cineva care sa o accepte", a declarat Costin Marculescu în 2015.

După despărțirea de mama fiului său secret, Costin Mărculescu a vrut să se sinucidă

Însă după despărțirea de Samira, Costin Mărculescu cădea într-o depresie și, o perioadă a avut gânduri de sinucidere. Costin Mărculescu a postat atunci pe o reţea de socializare un mesaj cutremurător prin care-şi anunţa prietenii că se gândeşte să-şi pună capăt zilelor.

Actorul Costin Mărculescu a fost găsit mort în casă miercuri noaptea. Se pare că decesul survenise ăn urmă cu câteva zile, iar singurul care a alertat vecinii a fost Maxy, cățelul de doi ani pe care îl avea Costin Mărculescu.