Cove, adevărul despre relația cu soacra lui. A vorbit fără rețineri despre asta

Deși este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV și se bucură de notorietate, atunci când vine vorba despre viața privată, Cove preferă să păstreze o oarecare discreție. Fostul coleg al Adelei Popescu are o familie frumoasă, de care este tare mândru.

Dovada o reprezintă chiar ultimele declarații ale actorului, referitoare la relația cu soția și soacra lui.

Cum își descrie Cove soția și soacra?

Pe lângă o carieră impresionantă în televiziune, Cove are și o familie frumoasă. Este tăticul a doi copii și un soț care se poate considera cu adevărat norocos. Prezentatorul TV are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale, despre care spune că este cel mai mare sprijin al lui: "Am o soție extrem de înțelegătoare și care este suportul meu din fiecare zi. Apoi, acasă e locul în care sunt cel mai fericit. Familia e « combustibilul » meu de fiecare zi și faptul că îi știu pe ei sănătoși și fericiți îmi umple inima de bucurie. Pot crea, pot urca pe scenă, pot apărea în fața telespectatorilor atâta timp cât îi știu pe toți ai mei, bine, în spatele meu.", a dezvăluit Cove, pentru ciao.ro.

Cove nu are o relație bună numai cu soția lui, ci și cu mama acesteia. Când vine vorba de soacra sa, actorul mărturisește că două cuvinte o definesc: "Inteligentă și iubitoare", a adăugat Cove.

Cove [Sursa foto: Instagram]

Cove, secretul unei căsnicii fericite

Cove a dezvăluit și cum reușesc el și soția lui să mențină vie flacăra iubirii, după atâția ani de mariaj. Prezentatorul susține că secretul stă, de fapt, în gesturile mici: "Cu mici cadouri, ieșiri în doi, momente doar ale noastre. Cu zâmbete, cu vacanțe, cu multe povești. Cu timp de calitate petrecut în doi.", a mai spus Cove, pentru sursa menționată.

Cove și soția lui [Sursa foto: Instagram]