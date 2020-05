In articol:

Adrian Streinu-Cercel crede ca noul coronavirus a aparut in Romania inca de anul trecut.

COVID-19, in Romania, inca din 2019

Managerul Institutului Matei Bals din Capitala este de parere ca va urma si al doilea varf al pandemiei la noi in tara. Streinu-Cercel a declarat ca in continuare trebuie respectate anumite reguli de igiena si distantare sociala.

Au fost infectari cu coronavirus in Romania in 2019? Renumitul medic crede ca da.

"Cu siguranță am avut și noi, că nu suntem pe altă planetă. Când vorbim despre circulația unui nou virus, și dacă vă uitați ce s-a întâmplat în pandemia din 2009, practic atunci noi am plecat cu circulația virusului din 2008, decembrie, și am ajuns ca în august, să avem infecții cu acel virus gripal", a declarat Adrian Streinu-Cercel.

Managerul spitalului Matei Bals din Capitala este convins ca Romania va fi lovita inevitabil si de al doilea varf al pandemiei. Medicul ne avertizeaza si ne spune ca trebuie sa ne protejam, respectand cu sfintenie regulile de igiena si distantare sociala.

”Dacă vrem să amânăm un vârf 2, pentru că el va veni oricum (…) trebuie să fim suficient de inteligenţi şi ei aplecaţi asupra problemei să menţinem măsurile de distanţare socială: ne ducem şi ne spălăm pe mâini, ne spălăm pe faţă când ajungem acasă, facem toate aceste lucruri ca lumea, purtăm masca acoperind şi nasul şi gura”, a precizat Streinu-Cercel.

sursa foto: Mediafax Foto